הישג רפואי ושיא בינלאומי במרכז הרפואי "מעייני הישועה": יולדת שעברה בעבר 11 ניתוחים קיסריים ילדה השבוע בניתוח קיסרי נוסף, ה-12 בחייה, שהסתיים בהצלחה. האם והתינוק נמצאים במצב טוב ומתאוששים במחלקת היולדות.

הניתוח בוצע לאחר היערכות רפואית מיוחדת, שנדרשה בשל מספרם החריג של הניתוחים הקיסריים הקודמים שעברה היולדת. במרכז הרפואי מסבירים כי ככל שמספר הניתוחים החוזרים עולה, כך גדלה המורכבות הכירורגית, בין היתר בשל שינויים במבנה האנטומי של הבטן והאגן והיווצרות הידבקויות משמעותיות בין הרקמות.

במקרה הנוכחי נדרשו הרופאים להתמודד עם האתגרים הנובעים מהיסטוריה ניתוחית ממושכת, תוך הקפדה על תכנון מדויק ועל ניהול מבוקר של ההליך.

את הניתוח הוביל צוות רפואי בכיר שכלל את ד"ר מירה מנביץ', רופאה בכירה ומנתחת באגף נשים ויולדות, ואת ד"ר שני קולפ, סגנית מנהלת חדר הלידה. ההליך בוצע תחת ניהולו של פרופ' אריאל מני, מנהל אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי.

לדברי הצוות, ניתוח קיסרי חוזר במספר כה גבוה מחייב היערכות רחבה, מיומנות כירורגית וניסיון בהתמודדות עם מקרים מיילדותיים מורכבים. העובדה שהיולדת עברה בעבר 11 ניתוחים קיסריים חייבה התייחסות מיוחדת למצב הרקמות ולשינויים שנוצרו בעקבות ההליכים הקודמים.

פרופ' מני התייחס למורכבות המקרה ולתוצאות הניתוח. "ניתוח קיסרי בפעם ה-12 הוא אירוע יוצא דופן בכל קנה מידה רפואי. המקרה דרש היערכות קפדנית ודיוק כירורגי מרבי. הניסיון המצטבר של צוותי האגף, לצד התשתיות המתקדמות בחדרי הניתוח שלנו, אפשרו להשלים את ההליך בצורה מבוקרת, מקצועית ובטוחה. אנו שמחים ונרגשים לראות את האם והתינוק בריאים ומתאוששים".

היולדת סיפרה כי "כל הניתוחים הקיסריים שלי לאורך השנים התבצעו ב'מעיני הישועה', מתוך אמון עמוק במקצועיות של המקום. בניתוח הנוכחי הרגשתי מאוד רגועה. הרופאים השרו עליי שלווה וביטחון, ולתת ליולדת הרגשה טובה זה החלק החשוב ביותר", אמרה.