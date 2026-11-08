פרטים חדשים על מסע הירי הקטלני בפולין: החשוד ברצח שישה בני אדם בכיכר השוק המרכזית בקרקוב זוהה הלילה כמיכאל אוקסינסקי, אזרח פולני בן 24 מהעיר אוסטרובייץ.

על פי החשד, לפני שהגיע לכיכר ופתח באש לעבר עוברי אורח, רצח אוקסינסקי גם את הוריו ואת אחותו בבית המשפחה. בסך הכול נרצחו בשני האירועים תשעה בני אדם.

אוקסינסקי נורה בידי שוטרים במהלך מעצרו, והוא מאושפז במצב קשה תחת שמירה משטרתית. הרשויות בפולין ממשיכות לחקור את נסיבות האירוע ואת המניע למעשים, כשבמקביל מתפרסמים פרטים ראשונים על עברו ועל פעילותו ברשתות החברתיות.

לפי ממצאי החקירה הראשוניים, מסע ההרג החל בבית משפחתו של החשוד בעיר אוסטרובייץ. גופותיהם של הוריו ואחותו אותרו בבית, והמשטרה חושדת כי אוקסינסקי רצח את השלושה לפני שנסע לקרקוב. בהמשך הגיע לעיר ברכב סובארו שחור, כשהוא מצויד ברובה חצי־אוטומטי מסוג AR-15 ולבוש במדים טקטיים.

בסביבות השעה 15:00, לפי השעון המקומי, הגיע החשוד לכיכר השוק המרכזית בקרקוב ופתח בירי אקראי. ארבע נשים ושני גברים נהרגו מהירי, ובין 12 ל־15 בני אדם נפצעו. בין הפצועים שני שוטרים שהגיבו לאירוע, ואחד מהם נפצע באורח קשה.

במהלך פעולת המשטרה נורה החשוד ונעצר. בחיפוש שנערך ברכבו נמצאו כלי נשק נוספים וכמות גדולה של תחמושת. במשטרה מעריכים כי הממצאים מעידים על כוונה להמשיך במסע הירי, ולא להסתפק בפגיעה באנשים שהיו בכיכר.

במקביל לחקירת האירוע, הרשויות בפולין בודקות את הרקע האישי של אוקסינסקי. מפרטים ראשוניים עולה כי עבד כחרט ולא היה בעל רקע צבאי. שר הפנים הפולני, ולדיסלב קוסיניאק־קמיש, הכחיש דיווחים שלפיהם החשוד שירת בצבא, וציין כי על פי המידע שבידי הרשויות הוא פעל לבדו.

עוד נמסר כי אוקסינסקי החזיק ברישיון נשק חוקי. במהלך מסע הירי השתמש ברובה מסוג AR-15, ואילו כלי הנשק הנוספים אותרו ברכבו לאחר מעצרו.

אחת השאלות המרכזיות בחקירה נוגעת למניע. ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, ציין כי החשוד נהג לפרסם ברשתות החברתיות דעות קיצוניות ולאומניות. בעקבות הממצאים הראשוניים עלתה האפשרות כי הושפע מאידאולוגיית ימין קיצוני, אולם לפי הפרטים שפורסמו עד כה, הרשויות טרם הציגו מסקנה סופית בעניין.

בדיקת חשבונותיו של אוקסינסקי ברשתות החברתיות העלתה תכנים בעלי אופי שונה ולעיתים מנוגד. לצד טענות על השתתפותו במחאות נגד הפלות בשנת 2020, פורסמו בחשבונותיו גם תכנים פרו־קומוניסטיים ומסרים אנטי־קתוליים. בחשבונות הופיעו גם פרסומים שעסקו באנימה. הממצאים הללו אינם מאפשרים בשלב זה לקבוע מה הייתה השקפתו האידאולוגית או אם היא עמדה מאחורי מעשי הרצח.

פרטים נוספים על החשוד נמסרו מפי מכרים שלמדו עמו בבית הספר. בשיחות עם ערוץ החדשות הפולני "קנאל זירו" תיארו אותו כאדם שנהג להתלבש באופן חריג, לעטות מסכות ולצבוע את ציפורניו בשחור. מדובר בתיאורים שמסרו מכריו, ולא בממצאים הקושרים את התנהגותו בעבר למעשי הרצח.

החקירה מתנהלת בשני מוקדים: בית המשפחה באוסטרובייץ, שבו נמצאו שלוש הגופות, וכיכר השוק המרכזית בקרקוב, שבה נהרגו שישה בני אדם ונפצעו נוספים. הרשויות בודקות את השתלשלות האירועים, את נסיבות החזקת כלי הנשק ואת האפשרות שהחשוד תכנן להמשיך בירי גם לאחר שעזב את הכיכר.

משרד התובע בפולין ממשיך בחקירת נסיבות האירוע. אוקסינסקי נותר מאושפז במצב קשה תחת שמירה, ובשלב זה טרם פורסמה מסקנה רשמית באשר למניע למסע ההרג.