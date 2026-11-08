חייל מילואים שהיה בדרכו לבסיס ביום הזיכרון לחללי צה"ל הורד מאוטובוס ציבורי של אגד, לאחר שנאמר לו כי הקו מיועד לתלמידות חרדיות בלבד.

בעקבות המקרה, שהתרחש בירושלים, חתמה חברת אגד בשבוע שעבר על הסכם פשרה שבמסגרתו תשלם לחייל פיצוי בסך 30 אלף שקלים ותפעל לחידוד הנהלים למניעת אפליה על רקע מין או מגדר.

החייל, א', סיפר לחדשות 12 כי המתין בתחנה כשהוא לבוש במדי צה"ל, בדרכו לשירות מילואים. לדבריו, כאשר ניסה לעלות לקו 845, סימן לו הנהג בידיו שלא להיכנס לאוטובוס. "הרגשתי כמו אזרח סוג ב' במדינה שלי", סיפר. "עמדתי על מדים בתחנת אוטובוס, ואיך שאני בא לעלות אני רואה שהנהג עושה לי תנועה של איקס עם הידיים, כאילו שהוא מסמן לי לא לעלות". למרות זאת, עלה דרך הדלת האחורית וגילה שהאוטובוס מלא בתלמידות חרדיות, שלדבריו דרשו ממנו לרדת בטענה שמדובר בהסעה פרטית לבית הספר שלהן. גם הנהג, לטענתו, סימן לו לרדת. א' החליט לפנות למשרד התחבורה, לאגד ולמרכז הרפורמי לדת ומדינה, שהעניק לו ייצוג בהליך, מתוך רצון למנוע הישנות של מקרים דומים.

ההליך הסתיים בהסכם פשרה שנחתם בשבוע שעבר. במסגרתו התחייבה אגד לפצות את חייל המילואים ב־30 אלף שקלים, וכן לפעול להגברת המודעות בקרב עובדיה לחשיבות היחס המכבד לנוסעים ולמניעת אפליה מגדרית.

המקרה אינו הראשון מסוגו שעליו דווח בתקופה האחרונה. לפני כתשעה חודשים פורסם כי סער קורן הורד אף הוא מאוטובוס ציבורי של אגד בחיפה, לאחר שנהג טען כי הקו מיועד לתלמידות חרדיות בלבד. גם קורן יוצג על ידי המרכז הרפורמי לדת ומדינה, ובסיום ההליך נדרשה אגד לשלם לו פיצוי בסך 40 אלף שקלים בגין אפליה אסורה מחמת מין.

מחברת אגד נמסר בתגובה: "מדובר באירוע חמור שאינו תואם את ערכי החברה ואת נהליה. הקווים של אגד פתוחים לכלל הציבור, ללא הפליה. עם היוודע המקרה הוא נבדק לעומק והנהלים חודדו מול כלל הנהגים. אגד מצרה על המקרה".