טרגדיה במרכז הרפואי שיבא בתל השומר: אוראל, תושבת ראשון לציון בת 30 שהייתה בשבוע ה־29 להריונה, נפטרה במהלך השבת לאחר שפונתה מביתה לבית החולים במצב אנוש.

למרות מאמצים ממושכים של הצוותים הרפואיים להציל את חייה ואת חיי העובר שנשאה ברחמה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותם של השניים.

אוראל שהתה בשבועיים האחרונים בביתה לאחר שהריונה הוגדר כהיריון בסיכון מוגבר. במהלך השבת היא נמצאה במצב אנוש, וצוות של מגן דוד אדום הוזעק למקום ופינה אותה למרכז הרפואי שיבא.

עם הגעתה לבית החולים הועברה אוראל בדחיפות לחדר הניתוח המיילדותי, שם נמשכו המאמצים להציל את חייה. במסגרת הטיפול חיברו אותה הרופאים למכשיר אקמו, המעניק תמיכה חוץ־גופית לפעילות הלב והריאות. למרות הטיפול, לא הצליח הצוות הרפואי להציל את האם ואת העובר.

אוראל ותינוקה הובאו אתמול למנוחות בבית העלמין גני אסתר בראשון לציון, עיר מגוריה של האם.

מהמרכז הרפואי שיבא נמסר בתגובה: "במהלך השבת התקבלה במרכז הרפואי שיבא, באמצעות צוות מד"א, אישה הרה בשנות השלושים לחייה, בשבוע ה־29 להריונה, שנמצאה בביתה במצב אנוש. היא הובהלה לחדר הניתוח המיילדותי, שם המשיכו להיאבק על חייה והיא חוברה למכשיר אקמו (לב ריאה). חרף מאמצי הצוותים הרפואיים להציל את חייהם, נאלצו לקבוע את מותם של האם והעובר. המקרה דווח למשרד הבריאות. המרכז הרפואי שיבא משתתף בצער המשפחה".