קמין בהספק של 1,800 ואט, למשל, צורך חשמל בעלות של כ־1.14 שקלים לשעת חימום. אבל האם קמין גדול יותר בהכרח יקר יותר להפעלה, וכמה משלמים כשמפעילים רק את אפקט הלהבות? בדקנו את המספרים, עם דוגמאות לעלות יומית וחודשית.

החישובים מבוססים על תעריף החשמל הביתי בישראל, שעומד נכון לנובמבר 2026 על 63.52 אגורות לקילוואט־שעה (קוט"ש), כולל מע"מ. מדובר בעלות החשמל של הקמין בלבד, לפני הנחות אפשריות מספק החשמל וללא התשלומים הקבועים בחשבון.

כמה חשמל צורך קמין חשמלי בשימוש יומיומי?

הנתון החשוב ביותר הוא הספק החימום, שמופיע במפרט המכשיר בוואט (W). קמין בהספק של 1,000 ואט צורך קוט"ש אחד כאשר הוא פועל שעה שלמה בעוצמה מלאה. קמין של 2,000 ואט צורך באותם תנאים פי שניים. בדגמים ביתיים אפשר למצוא הספקים של 900, 1,500, 1,800 ואף 2,000 ואט. בחלקם קיימות שתי דרגות חימום, המאפשרות לבחור בעוצמה נמוכה או גבוהה לפי הצורך.

הנה העלות המשוערת לפי הספק, בהנחה שגוף החימום פועל ברציפות, ללא הפסקות תרמוסטט:

קמין חשמלי בהספק 900 ואט: כ־0.57 ₪ לשעה, כ־2.29 ₪ להפעלה של 4 שעות ביום וכ־69 ₪ בחודש.

קמין חשמלי בהספק 1,500 ואט: כ־0.95 ₪ לשעה, כ־3.81 ₪ להפעלה של 4 שעות ביום וכ־114 ₪ בחודש.

קמין חשמלי בהספק 1,800 ואט: כ־1.14 ₪ לשעה, כ־4.57 ₪ להפעלה של 4 שעות ביום וכ־137 ₪ בחודש.

קמין חשמלי בהספק 2,000 ואט: כ־1.27 ₪ לשעה, כ־5.08 ₪ להפעלה של 4 שעות ביום וכ־152 ₪ בחודש.

הנתונים מציגים את צריכת החימום בלבד, ואינה כוללת את צריכת החשמל הנוספת של התאורה ומערכות הבקרה. החישוב החודשי מבוסס על ארבע שעות שימוש ביום, בכל יום במשך 30 ימים.

בפועל, העלות עשויה להיות נמוכה יותר. קמין עם תרמוסטט מפסיק את פעולת החימום או מפחית אותה כאשר החדר מגיע לטמפרטורה שנקבעה, וחוזר לחמם לפי הצורך. בחדר מבודד היטב, גוף החימום עשוי לפעול רק בחלק מהזמן.

האם קמין חשמלי גדול צורך יותר חשמל?

קמינים חשמליים מגיעים במגוון גדלים, מדגמים קומפקטיים ברוחב של כ־50-60 ס"מ ועד קמינים פנורמיים באורך של שני מטרים ויותר. הגודל משפיע על הנוכחות העיצובית של הקמין, אבל אינו מעיד בהכרח על צריכת החשמל שלו.

לדוגמה, קיימים קמינים חשמליים פנורמיים ברוחב 100, 120, 150 ו־180 ס"מ, המוצעים עם אותן שתי דרגות חימום של 900 ו־1,800 ואט. במקרה כזה, העלות להפעלת גוף החימום תהיה דומה בכל הגדלים, כל עוד משתמשים באותה דרגת חימום.

מצד שני, יש גם קמינים רחבים בעלי הספק גבוה יותר, ולכן חשוב לבדוק את המפרט של הדגם המסוים. קמין גדול במיוחד עשוי לכלול מערכת חימום חזקה יותר או כמה גופי חימום, אך אין להסיק זאת מהרוחב בלבד.

כדאי להביא בחשבון גם את גודל החדר. קמין של 1,500 ואט יכול לספק חימום משלים נעים בחדר קטן, אבל בסלון גדול עם תקרה גבוהה וחלונות רחבים הוא עשוי להתקשות להגיע לטמפרטורה הרצויה. במקרה כזה גוף החימום יעבוד זמן ממושך יותר, והעלות בפועל תתקרב לחישוב המרבי.

כמה עולה להפעיל את הלהבות בלי חימום?

אחד היתרונות של קמין חשמלי הוא האפשרות, בדגמים רבים, להפעיל את אפקט הלהבות בנפרד מגוף החימום. כך אפשר ליהנות מהתאורה ומהמראה של האש גם בערב שאינו קר במיוחד, ואפילו בקיץ. צריכת החשמל במצב הזה תלויה בטכנולוגיית התאורה, במספר הנורות ובמערכות האפקטים שמותקנות בקמין. היא נמוכה בדרך כלל באופן ניכר מצריכת גוף החימום.

לשם המחשה, אם מערכת הלהבות צורכת 20 ואט, הפעלה של חמש שעות תעלה כ־6 אגורות בלבד. שימוש כזה בכל ערב במשך חודש יסתכם בכ־1.91 שקלים. בדגם שצורך 50 ואט במצב תאורה בלבד, אותה הפעלה תעלה כ־4.76 שקלים בחודש.

*אלו דוגמאות חישוביות, ולא נתוני צריכה של דגם מסוים. לפני הרכישה כדאי לבדוק אם היצרן מפרסם בנפרד את צריכת החשמל של אפקט הלהבות.

ומה קורה כשמפעילים את הקמין בכל ערב בחורף?

נניח שמשפחה מפעילה קמין בהספק של 1,800 ואט בסלון, בין השעות 18:00 ל־23:00. חמש שעות חימום בעוצמה מלאה יעלו כ־5.72 שקלים לערב, או כ־172 שקלים בחודש.

אם באותו קמין התרמוסטט מפעיל את גוף החימום רק במחצית מהזמן, העלות של גוף החימום תרד לכ־86 שקלים בחודש. בפועל, שיעור הפעולה משתנה בהתאם לטמפרטורה בחוץ, לבידוד הבית ולהגדרת התרמוסטט.

גם תעריף החשמל עשוי להשפיע. החישובים בכתבה מתייחסים לתעריף ביתי אחיד. מי שמחויב לפי תעריף משתנה בהתאם לשעות הצריכה עשוי לשלם סכומים אחרים, במיוחד בשעות שיא הביקוש בחורף.

איך מצמצמים את עלות החימום בלי לוותר על הנוחות?

הדרך היעילה ביותר היא להתאים את ההספק לגודל החלל ולהרגלי השימוש. אין יתרון בהפעלת קמין חזק לאורך שעות כאשר דרגת חימום נמוכה מספיקה, אבל גם מכשיר חלש מדי עלול לעבוד ברציפות בלי לחמם את החדר כראוי. שימוש בתרמוסטט, סגירת פתחים שדרכם בורח אוויר חם ושיפור האטימה בחלונות יכולים לצמצם את שעות הפעולה של גוף החימום. כאשר מעוניינים בעיקר באווירה, אפשר לכבות את החימום ולהשאיר את הלהבות הדקורטיביות בלבד.

לפני הרכישה כדאי לבדוק במפרט שלושה נתונים: הספק החימום המרבי, מספר דרגות החימום והאפשרות להפעלת אפקט הלהבה בנפרד. אלה הנתונים שיאפשרו להעריך את עלות השימוש בצורה מדויקת יותר.

קמין חשמלי בהספק של 1,500-2,000 ואט, שפועל ארבע שעות בכל ערב בעוצמה מלאה, יוסיף לחשבון החשמל כ־114-152 שקלים בחודש לפי התעריף שנבדק. עם תרמוסטט והפעלה מדודה, הסכום עשוי להיות נמוך יותר.