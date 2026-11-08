מתי ננצח? - לאור תוצאות הבחירות | אתהלך | הרב מאיר נאמן

הרב מאיר נאמן התייחס בשיעורו לתוצאות הבחירות ולמשמעותן עבור החברה הישראלית. בדבריו העלה שתי סוגיות מרכזיות: הפער בין ההתעוררות האמונית בעקבות המלחמה לבין תוצאות ההצבעה למפלגות הדתיות, והצורך בחיבור מחודש בין חלקי הציבור היהודי.

"סיפרו לנו שבעקבות המלחמה יש התעוררות אמונית המונית. בכל בתי הספר בתל אביב מניחים תפילין, וגם בבתי הספר ברמת גן ובגבעתיים ובאילת ובכל המקומות", אמר הרב, וציין כי ניתן היה לצפות שהמגמה תבוא לידי ביטוי גם בקלפי.

לדבריו, השוואת תוצאות הבחירות לתוצאות הבחירות הקודמות אינה מצביעה על נהירה משמעותית למפלגות הדתיות. "עשיתי עכשיו השוואה לבחירות הקודמות. הגוש האמוני קיבל יותר קולות, אבל לא ברמה שאתה יכול להגיד שראית נהירה במפלגות בכלל, ובטח לא במפלגות התורניות".

הרב תהה כיצד ניתן להסביר את הפער: "האם לא הייתה התעוררות אמונית, או שמא ההתעוררות האמונית הזו משום מה לא תורגמה להזדהות עם המפלגות הדתיות?".

בהמשך הרב עוסק בשאלה עמוקה יותר: מדוע אנשים שאינם דתיים אינם בהכרח רוצים לאמץ את אורח החיים שהציבור האמוני מציע? "אולי כן רוצים את מה שאני רוצה, רק לא רואים את זה בי".

בהמשך התייחס הרב למשמעות הפוליטית של תוצאות הבחירות ולצורך בחיבור בין המחנות השונים בחברה הישראלית. לדבריו, המציאות עשויה לחייב את הציבור היהודי כולו למצוא דרך משותפת, גם כאשר קיימים פערים עמוקים בהשקפות העולם. "זה מגביר את ההכרח להיות כולנו יחד, כל הציבור היהודי ביחד. עכשיו איך אנחנו נהיה ביחד?", שאל.

הרב הסביר כי המאבק המוכר בין המחנות אינו יכול להמשיך להיות הבסיס היחיד להתנהלות הציבורית. "אם עד עכשיו חשבנו שההכרח זה ימין מול שמאל, הציבור הימני אמוני מול הציבור השמאלני חילוני, אנחנו נצטרך ללמוד לחיות ביחד".

עם זאת, הרב הדגיש כי החיבור בין המחנות אינו מחייב ויתור על תפיסות עולם, אלא מציאת הדרך לבנות חיים משותפים תוך הכרה ביתרונות של כל קבוצה. לדבריו, כשם שלכל אדם יש מעלות ייחודיות, כך גם לקבוצות השונות בחברה יש מה לתרום זו לזו. במקום לראות בציבור האחר רק יריב אידיאולוגי, יש לזהות את היתרונות שהוא מביא ולשלב אותם בבניית חברה שלמה יותר. "אנחנו רוצים גם את הימין וגם את השמאל".