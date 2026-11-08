השחקנית, המוזיקאית ואשת הרדיו בר בלפר הלכה לעולמה בגיל 37.

בלפר, שהתפרסמה כבר בנעוריה בזכות תפקידה הראשי בסרט "מישהו לרוץ איתו", בנתה לאורך השנים קריירה בתחומי המשחק, המוזיקה והרדיו.

בלפר נולדה ברמת השרון ולמדה במגמת המוזיקה בתיכון אלון. כשהייתה בת 17 בלבד, פרצה לתודעה הציבורית כשכיכבה בסרטו של עודד דוידוף "מישהו לרוץ איתו", המבוסס על ספרו של דויד גרוסמן.

בסרט גילמה את תמר, מוזיקאית צעירה המחפשת את אחיה ברחובות ירושלים. על משחקה הייתה מועמדת לפרס אופיר לשחקנית הטובה ביותר, ובשנת 2007 זכתה בציון לשבח בפסטיבל הסרטים הבינלאומי במיאמי ובפרס האקדמיה לטלוויזיה לשחקנית הטובה ביותר במיני-סדרה, סרט טלוויזיה או סדרת דרמה.

באותה שנה התגייסה לצה"ל ושירתה בגלי צה"ל ככתבת אקטואליה ובהמשך כעורכת דסק החוץ. במקביל המשיכה לעסוק במשחק והשתתפה בסדרת הטלוויזיה "מסכים".

במרץ 2010 נפצעה בלפר באורח קשה בתאונת דרכים בנתיבי איילון, לאחר שרכב פגע בה בעת שיצאה ממכוניתה בעקבות תקלה. היא אושפזה במשך שבועות בטיפול נמרץ ונאלצה לעבור תהליך שיקום ממושך בעקבות פגיעות ביכולת הדיבור, הראייה וההליכה.

למרות הפציעה הקשה, הצליחה לשוב לתפקוד ולעבודתה בגלי צה"ל. באוקטובר 2010 חזרה לשדר כתבה ביומן הבוקר של התחנה.

בהמשך הרחיבה את פעילותה המוזיקלית. בשנת 2014 סיימה את לימודיה בבית הספר למוזיקה "רימון", ובשנה שלאחר מכן חשפה שירים מקוריים שכתבה במסגרת תוכניתו של יואב קוטנר בגלי צה"ל.

לאורך השנים השתתפה גם בסדרות "מלאך של אמא", "בתולות" ו"מלאך משחית", ובסרטים "אל תשכחי אותי" ו"עובדת לא זרה".

משנת 2017 עבדה ב"כאן תרבות" ככתבת, מפיקה ושדרנית רדיו. לצד עבודתה הייתה בוגרת לימודי פילוסופיה וקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, והמשיכה ללימודים מתקדמים בתחום האמנויות.

בלפר נישאה בשנת 2018 לשחר כהן, ובשנת 2023 נולדה בתם.