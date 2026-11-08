האם ממשלת אחדות 'תרפא את העם' | הרב יחזקאל קופלד

על רקע השיח הציבורי סביב הבחירות הקרובות והאפשרות להקמת ממשלת אחדות, התייחס הרב יחזקאל קופלד, ר"מ אמונה בישיבת נוף הגליל ולשעבר רב היישוב דולב, בשיעור שהעביר לשאלה האם ממשלה כזאת מסוגלת לרפא את הקרעים בחברה הישראלית.

כבר בפתח דבריו ביקש לערער על ההנחה המקובלת שלפיה החברה הישראלית נמצאת במשבר אחדות חסר תקדים. "מה שכולם שואלים: מה יהיה? מה יהיה אחרי הבחירות? כולם מוטרדים", פתח הרב. "הרבה מדברים על ממשלת אחדות, והסיבה שהם רוצים אותה היא לרפא את החברה הישראלית. סוף סוף תיקון, וכולם יהיו יחד, והכול יהיה בסדר".

אלא שלדבריו, התמונה ההיסטורית שונה לחלוטין. "בעיניי, מצב האחדות בעם ישראל הוא הטוב ביותר מאז יציאת מצרים", קבע. הרב סקר את המחלוקות והמלחמות הפנימיות בתקופת השופטים, את הפילוג בין ממלכות ישראל ויהודה, את המאבקים בימי בית שני ואת העימותים הקשים בתקופת היישוב ובשנותיה הראשונות של המדינה. "היום יותר קשה? כל הדיבורים על המצב הקשה, חבר'ה, הם דיבורים מטופשים", אמר. "זה לא נכון. אמרתי בתחילת הדברים, המצב שלנו הכי טוב מאז יציאת מצרים".

הרב הסביר את עמדתו בכך שלמרות המחלוקות החריפות, אזרחי ישראל ממשיכים לחיות במסגרת מדינית משותפת. "78 שנה אנחנו חיים פה במדינה יחד, והמדינה מתפקדת כל הזמן. רבים, צועקים, אבל ממשיכים לקבל את הנהגת המדינה".

בהמשך השיעור הבחין הרב בין שני גורמים לשסע החברתי: מחלוקות אידיאולוגיות אמיתיות, והדרך שבה מתנהלים הוויכוחים. לדבריו, עצם קיומן של השקפות שונות אינו בהכרח בעיה שיש להעלים. "אנשים אומרים: נתאחד, נהיה יחד, נשב יחד, נתחבק יחד, יהיה בסדר. לא", אמר. "יש כאן שאלות שלא דנים בהן. אתה בורח מהן, אז מה? מחר פתאום זה יקפוץ לך. גיוס לצבא, חיי דת ומדינה, יהדות, תרבות יהודית".

בהסתמך על כתבי הרב קוק, טען הרב קופלד כי אחדות אמיתית אינה מחייבת ויתור על עמדות ועקרונות. "לא מוותרים על הקנאה בשביל הסבלנות", הדגיש. לדבריו, סובלנות שמטרתה להשתיק מחלוקות עלולה דווקא להעמיק אותן.

"הסבלנות הזאת יכולה להשקיט מעט מריבות, אבל לא תוכל לקשר את הלבבות ולאגד את החיים", ציטט מדברי הרב קוק, והוסיף: "אם המטרה היא שקט תעשייתי, בסדר. אם המטרה היא בניין האומה, זה לא יכול להספיק".

הרב מתח ביקורת חריפה גם על אופן ניהול השיח הציבורי בשנים האחרונות, ובפרט סביב הרפורמה המשפטית והמאבק על עסקאות החטופים. לטענתו, במקום לברר את חילוקי הדעות העקרוניים, הצדדים עסוקים בהאשמות ובשלילת עמדות יריביהם. "אנחנו איבדנו את זה", אמר בהתייחסו לחיפוש האמת. "כאשר מפסיקים לדבר, אחרי זה עוסקים בשלילה, בסוף אין בכלל חיפוש אמת. הכול מלחמה אחת גדולה".

כדוגמה סיפר על מפגש שנערך ביישוב דולב בתקופת המחאה נגד הרפורמה המשפטית, בהשתתפות טייסים ואנשים נוספים. לדבריו, המשתתפים שוחחו במשך כשעתיים, אך לא הצליחו להגיע לדיון ענייני בטענות עצמן. "פגשתי אחד מהם, אמרתי לו: בוא, אני אסביר לך למה זו לא דיקטטורה. לא רוצה שתסביר לי, לא רוצה שתסביר לי", תיאר. "הוא דבק בעמדתו, נחוש בעמדתו, ולא רוצה לשמוע מה שאני אומר".

למרות הביקורת, הרב הבהיר כי הוא תומך בהקמת ממשלת אחדות בעת הזאת, אך מתנגד להצגתה כפתרון לשסע. "אני בעד ממשלת אחדות, כי זה הכי טוב עכשיו", אמר. עם זאת, הוסיף: "מי שתולה את הטיפול, ריפוי העם, בעניין של אחדות, הוא חי באשליות".

לדבריו, גם ישיבה משותפת בממשלה לא תשנה בהכרח את האופן שבו הצדדים תופסים זה את זה. "אם חושבים שאנחנו משיחיים וכולי, איך זה ייעלם כי הוא יושב איתו בממשלה?".

בסיום דבריו קרא הרב לשנות את אופי השיח הציבורי. "אנחנו צריכים לדרוש מכל דיון דיון ענייני", אמר. "לא להגיד: לא משנה הוויכוח, לא משנה מה חושבים".

"יעזור רק לברר את האידיאולוגיה, או לפחות, דבר ראשון, לדבר אמת", סיכם. "להחזיר את האמת למקומה, להחזיר את אהבת האמת למקומה, ולא לוותר".