נר נשמה צילום: ISTOCK

הרב איתמר שוורץ, מחבר סדרת הספרים "בלבבי משכן אבנה", הלך לעולמו במהלך השבת בגיל 50, לאחר שלקה באירוע מוחי קשה ביום רביעי האחרון. הרב התמוטט באופן פתאומי, עבר פעולות החייאה ופונה לבית החולים במצב אנוש. במהלך השבת נפטר בבית החולים. הרב שוורץ נולד בירושלים בשנת תשל"ו (1976) ולמד בצעירותו בישיבת מאור התלמוד ברחובות ובישיבת פוניבז' בבני ברק. במהלך השנים חיבר עשרות ספרים בנושאי אמונה, מחשבת ישראל, עבודת המידות והכרת הנפש. סדרת ספריו "בלבבי משכן אבנה" זכתה לתפוצה רחבה בציבור הדתי לאומי והחרדי, לצד סדרות נוספות ובהן "דע את". חלק מבני הציבור הדתי לאומי נהג לפקוד את שיעוריו, במיוחד רבנים ובחורי ישיבות. הרב העביר שיעורים רבים שעסקו בעבודת ה', בהתפתחות אישית ובנושאים הקשורים לעולם הנפש. שיעוריו הופצו בכתב ובהקלטות והגיעו לקהלים בארץ ובעולם. הלווייתו תתקיים היום (ראשון) בשעה 12:00 מבית הלוויות שמגר בירושלים להר הזיתים, שם יובא למנוחות.