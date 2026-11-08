המחאה הציבורית בערד נגד כניסתה המתוכננת של רשת "יש חסד" למרכז המסחרי הוותיק בעיר מתרחבת, וכעת מתמקדת גם בחשש מהתייקרות סל הקניות, משינויים במדיניות הכשרות ומפגיעה בעובדים הקיימים.

תושבים המתנגדים למהלך דורשים מהנהלת שופרסל להבהיר כיצד ייראה הסניף לאחר השינוי, אילו מוצרים ימשיכו להימכר בו ומה יעלה בגורלם של העובדים הוותיקים.

לצד ההתנגדות לשינוי אופיו של המרכז המסחרי, מעלים המוחים שורה של שאלות הנוגעות להוצאות השוטפות של משקי הבית בעיר. אחת המרכזיות שבהן היא האם המעבר לרשת "יש חסד" יוביל לשינוי בהרכב סל המוצרים ולהתייקרות של מוצרי מזון בסיסיים. לטענת המוחים, עד כה לא התקבלו משופרסל תשובות מספקות לשאלות שהציגו.

מוקד מרכזי של החששות הוא מחלקות הבשר, העופות ומוצרי החלב. התושבים מבקשים לדעת אם גם לאחר כניסת הרשת יוכלו לרכוש בשר ועופות בכשרות הרבנות הרגילה, או שההיצע יוחלף במוצרים בכשרות בד"ץ ומהדרין בלבד. לטענתם, מעבר למוצרים בעלי הכשרים מחמירים עלול לייקר את הקנייה עבור משפחות שאינן זקוקות לכשרות זו.

המוחים מדגישים כי אינם מתנגדים למכירת מוצרים בכשרות בד"ץ, אלא חוששים מביטול האפשרות לבחור בין רמות כשרות שונות. לדבריהם, יש לשמור על מגוון מוצרים שיאפשר לכלל התושבים להמשיך לרכוש מזון בהתאם להעדפותיהם וליכולתם הכלכלית. דרישה דומה מופנית גם למחלקות הגבינות ומוצרי החלב, שבהן מבקשים התושבים להבטיח כי מוצרים הנמכרים כיום לא ייעלמו מהמדפים בשל שינוי במדיניות הכשרות.

מעבר לשאלת המחירים, התושבים מבקשים לקבל הבהרות באשר לעתידם של עובדי הסניף הוותיקים. בין היתר הם דורשים לדעת אם העובדים ימשיכו להיות מועסקים לאחר כניסת הרשת, ואם יישמרו שכרם, הוותק שצברו וזכויותיהם. בשלב זה, על פי טענות המוחים, לא ניתנו להם התחייבויות ברורות בנושאים אלה.

במסגרת דרישותיהם קוראים התושבים לשופרסל לפרסם השוואת מחירים שקופה של סל מוצרים לפני השינוי ואחריו, להבהיר אילו סוגי כשרות יישארו זמינים במחלקות הבשר והעופות ולהתחייב לשמירה על מגוון מוצרי החלב והגבינות. לצד זאת הם מבקשים התחייבות לשמירה על תנאי ההעסקה של העובדים הקיימים.

דרישה נוספת נוגעת לאופן קבלת ההחלטות. המוחים קוראים להנהלת שופרסל לפרסם את פרטי התוכנית לשינוי הסניף ולקיים מפגש עם נציגי ציבור הלקוחות, כדי לאפשר לתושבים להציג את חששותיהם ולקבל תשובות ישירות.

לטענת התושבים המשתתפים במחאה, אין די בהודעה על החלפת הרשת, והם מבקשים לדעת מראש כיצד ישפיע המהלך על הקנייה היומיומית ועל העובדים. השאלות המרכזיות שהציגו להנהלת שופרסל נוגעות למחירי סל הקניות, להמשך מכירת מוצרים בכשרות רגילה לצד מוצרי בד"ץ, לשמירה על מגוון המוצרים ולהבטחת זכויות העובדים.