סא״ל במיל׳ חיים בר גבע מנכל עמותת כלים שלובים לגיוס חרדים

בזמן שהמערכת הפוליטית ממשיכה להתווכח על גיוס החרדים לצה"ל, סא"ל במיל' חיים בר גבע, מנכ"ל עמותת "כלים שלובים", מקדם מסלול המשלב שירות צבאי, מילואים והכשרה מקצועית.

בריאיון לערוץ 7 הוא מספר כיצד נולד המיזם, מדוע מאות חרדים מבקשים להצטרף אליו ומהם היעדים להמשך.

בר גבע, ששירת בחיל השריון ובהמשך במערך הלוגיסטיקה, מספר כי במהלך המלחמה, שבה שירת בין היתר באוגדה 36 ברצועת עזה ובפיקוד הצפון, נחשף למחסור המשמעותי בצה"ל בנהגים ובאנשי אחזקה.

לדבריו, לצד הצורך הצבאי זיהה גם את הצורך של חרדים רבים בפרנסה. מתוך החיבור בין השניים נולד מיזם משותף עם משרד העבודה, משרד התחבורה וצה"ל, המאפשר למשתתפים לרכוש מקצוע, להשתלב בשוק העבודה ולשרת במילואים לאורך שנים.

כעשרה ימים לאחר פרוץ המלחמה פרסם בר גבע פנייה לציבור החרדי, ובה הציע למעוניינים להתגייס לצה"ל, להוציא רישיונות נהיגה מקצועיים ולשרת כנהגים צבאיים. בתוך פחות מ-48 שעות נרשמו כ-1,200 איש.

לדבריו, הביקוש הגדול הוביל אותו לקדם את המיזם מול הצבא. בוגרי המחזור הראשון כבר צברו כשבעה חודשי מילואים, ובמהלך מבצע "שאגת הארי" השתתפו בתדלוק כלי רכב של חיל האוויר במסגרת הפעילות נגד איראן. גם בוגרי המחזור השני כבר נקראו למילואים.

המסלול כולל ארבעה חודשי שירות והכשרה, שבמהלכם רוכשים המשתתפים רישיונות לנהיגה במשאיות ובאוטובוסים. התוכנית ממומנת באמצעות משרדי הממשלה ובשיתוף ההסתדרות הלאומית, והמעסיקים מלווים את המשתתפים כבר בתקופת ההכשרה.

בר גבע מסביר כי המשתתפים נדרשים להגיע עם רישיון נהיגה פרטי וניסיון של שנתיים לפחות. צה"ל אחראי על אישור המועמדים, וכיום המסלול מיועד בעיקר לחרדים המתאימים לשירות מקוצר. במקביל נבחנת תוכנית נפרדת לבני 18, שתכלול שירות של שנתיים.

לדבריו, בוגרי התוכנית יכולים להגיע לשכר של כ-15 אלף שקלים בחודש, ובהמשך, עם קבלת רישיונות מתקדמים, אף לשכר של 20 אלף שקלים ויותר.

ההכשרה עצמה מתקיימת במתכונת יומית ובסביבה אזרחית, סמוך למקומות המגורים. המשתתפים עוברים לימודים עיוניים ומעשיים, ובהמשך אימון צבאי משותף. בתום המסלול הם ממשיכים יחד כפלוגת מילואים חרדית במרכז ההובלה.

באשר ליחס הציבור החרדי למיזם, בר גבע מספר כי עיקר הגיוס מתבצע באמצעות המלצות אישיות בשיטת "חבר מביא חבר". הוא אינו מבקש להתעמת עם העסקנים או לערב רבנים במחלוקת הציבורית, ומסתפק בקבלת ברכתם.

"כל מה שצריך זה להושיט יד", הוא אומר, ומדגיש כי המטרה היא לאפשר למשפחות לצאת ממעגל העוני באמצעות הכשרה מקצועית ותעסוקה יציבה.

לדבריו, אף שההכשרה מתקיימת ברובה בלבוש אזרחי, מדובר בשירות צבאי לכל דבר. עם זאת, בשל הרגישות הקהילתית, חלק מהמשתתפים מבקשים שלא להיחשף כשהם לובשים מדים, והעמותה מכבדת את בקשתם.

בהתייחס למחסור בכוח אדם בצה"ל, מדגיש בר גבע כי לא ניתן להסתפק בגיוס לוחמים בלבד. לדבריו, ללא נהגים, אנשי אחזקה ומערך לוגיסטי מתפקד, גם הכוחות הלוחמים אינם יכולים לבצע את משימותיהם.

באשר להיקף הפעילות, בר גבע מספר כי לאחר שני מחזורי הכשרה מתוכנן להיפתח מחזור נוסף בחודש הקרוב, ובכוונת העמותה להפעיל בהמשך מחזור חדש מדי חודש עד חודש וחצי, עם 30 עד 50 משתתפים. היעד שהציב הוא להגיע לכ-600 בוגרים במהלך שנת 2027.

הוא מציין כי כ-30 אחוזים מהפונים מחזיקים בפטור משירות, שאינו מאפשר כיום את קליטתם במסלול, ומקווה שבעתיד יימצא פתרון גם עבורם.

לקראת סיום הריאיון נשאל בר גבע על המחיר האישי ששילמה משפחתו במלחמה, עם נפילתו של גיסו אילון וייס. הוא הבהיר כי המיזם אינו קשור ישירות לאובדן המשפחתי, אך הדגיש את הצורך לחזק יוזמות מעשיות במקום להעמיק את המחלוקות.