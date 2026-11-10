סושי נראה לפעמים מסובך הרבה יותר ממה שהוא באמת, וזה בדיוק הזמן להוכיח אחרת במטבח הביתי. בגרסה הזו מוותרים על הדג וממלאים את הרולים ברצועות נדיבות של סופר טופו טמאגו.

לצד הטופו נכנסים לרול מלפפון, גזר ואבוקדו - כולם מגולגלים יחד עם אורז מתובל בתוך אצת נורי. התוצאה: סושי רענן, צבעוני, עשיר בחלבון ומושלם לארוחת ערב ביתית או לאירוח קליל.

מצרכים לאורז:

• 200 גרם אורז לסושי

• 220 מ"ל מים מסוננים

• 40 מ"ל חומץ אורז

• 25 גרם סוכר לבן (כ-2 כפות)

• 8 גרם מלח דק (כ-1½ כפיות)



מצרכים למילוי ולהרכבה:

• 4 דפי אצת נורי

• 1 אריזת סופר טופו טמאגו של משק ויילר

• 1 מלפפון קטן

• 1 גזר קטן

• 1 אבוקדו בשל

• 1 גבעול בצל ירוק (לא חובה)

• 1 כף שומשום קלוי (לא חובה)



מצרכים להגשה:

• רוטב סויה

• ג'ינג'ר כבוש

• וואסבי (לפי הטעם)



אופן ההכנה:

1. שטיפת האורז: מניחים את האורז בקערה ומכסים במים. מערבבים ושוטפים בעדינות עם הידיים, מסננים וממלאים שוב במים. חוזרים על הפעולה כחמש פעמים, עד שהמים כמעט צלולים לחלוטין.

2. השריה: מכסים את האורז השטוף במים נקיים ומשרים למשך 30 דקות. לאחר מכן, מסננים היטב ומשאירים את האורז במסננת ל-15 דקות נוספות.

3. הכנת התחמיץ: בזמן שהאורז נח, מניחים בסיר קטן את חומץ האורז, הסוכר והמלח. מחממים על להבה נמוכה ומערבבים רק עד להמסה מלאה (אין להביא לרתיחה). מסירים מהאש ומניחים להצטנן.

4. בישול האורז: מעבירים את האורז המסונן לסיר בינוני, מוסיפים 220 מ"ל מים מסוננים ומביאים לרתיחה על להבה בינונית-גבוהה.

5. המשך הבישול: ברגע הרתיחה מכסים את הסיר, מנמיכים ללהבה הנמוכה ביותר ומבשלים במשך 10 דקות - ללא פתיחת המכסה וללא ערבוב. לאחר מכן מכבים את האש ומשאירים את הסיר מכוסה על הכיריים ל-10 דקות נוספות.

6. תיבול האורז: מעבירים את האורז החם לכלי רחב ושטוח, יוצקים מעליו את התחמיץ בהדרגה ומערבבים בעזרת כף עץ או מרית בתנועות עדינות של חיתוך וקיפול (כדי לא למעוך את הגרגירים).

7. צינון: מכסים את האורז במגבת מטבח נקייה ולחה ומניחים לו להתקרר לטמפרטורת החדר.

8. חיתוך המילוי: בזמן שהאורז מתקרר, חותכים את הסופר טופו טמאגו לרצועות ארוכות בעובי של כסנטימטר. חותכים גם את המלפפון, הגזר והבצל הירוק (אם משתמשים בו) לרצועות דקות וארוכות.

9. טיפול באבוקדו: חוצים את האבוקדו, מוציאים את הגלעין וחותכים לרצועות רק סמוך להרכבה כדי למנוע השחרה.

10. הכנות לגלגול: מכינים קערה קטנה עם מים ליד משטח העבודה. מניחים מחצלת סושי ומעליה דף נורי, כשהצד המחוספס פונה כלפי מעלה.

11. פיזור האורז: מרטיבים מעט את הידיים, לוקחים כרבע מכמות האורז ומפזרים על האצה שכבה דקה ואחידה בלי למעוך. משאירים בקצה הרחוק פס נקי מאורז ברוחב של כשני סנטימטרים.

12. סידור המילוי: מניחים בשליש התחתון של האצה את רצועות הטופו, המלפפון, הגזר, האבוקדו והבצל הירוק. הקפידו לא להעמיס יותר מדי כדי שהרול ייסגר בקלות.

13. הגלגול: מרימים את הקצה הקרוב אליכם של המחצלת ומגלגלים מעל המילוי תוך הידוק עדין. ממשיכים לגלגל עד לסגירת הרול. מרטיבים מעט את פס האצה הריק שנותר, סוגרים את הרול ומניחים אותו כשהתפר פונה כלפי מטה. חוזרים על הפעולה עם שלושת הדפים הנותרים.

14. חיתוך והגשה: מרטיבים סכין חדה מאוד וחותכים את הקצוות של כל רול. חוצים את הרול לשניים, מצמידים את שני החצאים וחותכים כל אחד ל-4 חלקים שווים (כך שמתקבלות 8 יחידות מכל רול). מומלץ לנגב ולהרטיב מחדש את הסכין בין החיתוכים.

15. סידור המנה: מסדרים בצלחת הגשה, מפזרים שומשום קלוי ומגישים לצד רוטב סויה, ג'ינג'ר כבוש ווואסבי.

המתכון באדיבות משק ויילר, שהסופר טופו טמאגו שלהם (כשרות בד"צ הרב רובין) הוא הכוכב האמיתי של המנה.

• הטיפ של המשק לגלגול מוצלח: הטעות הנפוצה ביותר בסושי ביתי היא העמסת יתר של אורז ומילוי. שכבה דקה של אורז וכמה רצועות מסודרות של טופו וירקות יספיקו בהחלט לרול עשיר ויקלו עליכם מאוד בגלגול. מומלץ להגיש סמוך להכנה. אם מכינים מראש, מומלץ לשמור את הרולים שלמים ומכוסים היטב, ולחתוך אותם רק רגע לפני ההגשה.

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