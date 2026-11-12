מי אמר שאוכל טבעוני מסתכם רק בסלט ובתחליפי בשר? לרגל יום הטבעונות העולמי שצוין לאחרונה, מגישה מחלקת התזונה של Teka מתכון מקורי לראפ שהוא ארוחה שלמה, עשירה ומזינה בפני עצמה.

פרחי כרובית וגרגירי חומוס מוקפצים יחד עם כמון, פפריקה, שום ורוטב חריף, ומשתלבים עם אורז מלא וכוסברה רעננה. הכל נעטף בטורטייה חמה עם עלי תרד טריים ונצרב במחבת עד להזהבה מושלמת.



מצרכים למילוי:

• 200 גרם אורז מלא

• שמן זית (לטיגון והקפצה)

• 1 כרובית בינונית

• מלח (לפי הטעם)

• 130 גרם גרגירי חומוס מבושלים (או קפואים מופשרים)

• 1 כף כמון טחון

• 1 כפית קינמון

• 2 כפיות אבקת שום

• 2 כפיות פפריקה

• 2 כפות רוטב חריף (לפי הטעם)

• חופן כוסברה טרייה, קצוצה

מצרכים להרכבה:

• 4 טורטיות גדולות

• 80 גרם עלי בייבי תרד



אופן ההכנה:

1. בישול האורז: מחממים מעט שמן זית במחבת או בסיר קטן, מוסיפים את האורז המלא ומטגנים קלות במשך כדקה. מכסים במים ומבשלים על אש בינונית-נמוכה כ-35 דקות, עד שהאורז רך לחלוטין.

2. הכנת הכרובית: בזמן שהאורז מתבשל, חותכים את הכרובית לפרחים קטנים. מבשלים אותם בסיר עם מים רותחים ומעט מלח כ-5 דקות, עד שהם מתרככים מעט אך עדיין שומרים על מרקם נגיס (אל דנטה). מסננים היטב מהנוזלים.

3. הקפצת המילוי: מחממים מחבת רחבה עם מעט שמן זית. מוסיפים את פרחי הכרובית ואת גרגירי החומוס המסוננים. מוסיפים את כל התבלינים ואת הרוטב החריף, ומקפיצים יחד כמה דקות עד שכל המרכיבים עטופים היטב בטעמים.

4. איחוד המרכיבים: מעבירים את תערובת הכרובית והחומוס לקערה, מוסיפים את האורז המלא המבושל ואת הכוסברה הקצוצה, ומערבבים בעדינות.

5. הרכבת הראפ: מחלקים את המילוי באופן שווה בין ארבע הטורטיות. מניחים מעל כל מנה חופן עלי בייבי תרד, ומקפלים את הטורטיות היטב לצורת ראפ סגור (מקפלים את הצדדים פנימה ומגלגלים).

6. צריבה והגשה: מחממים מחבת פסים (או מחבת רגילה) על אש גבוהה. מניחים את הטורטיות כשהפתח פונה כלפי מטה, וצורבים משני הצדדים עד שהטורטיות מזהיבות ונהנות מפריכות קלה. מגישים חם.

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