שוהה בלתי חוקי שניסה להיכנס לישראל באמצעות זהותו של אדם אחר נתפס במחסום מחנה הפליטים שועפאט, לאחר שהתברר כי תעודת הזהות שבה השתמש שייכת דווקא לעבריין מין הנמצא בפיקוח שירות בתי הסוהר.

האירוע החל כאשר החשוד הגיע למחסום והציג בטלפון הנייד שלו צילום תעודת זהות של אדם אחר, בניסיון להיכנס לשטח ישראל אף שאינו מתגורר באזור.

אלא שהזהות שבה השתמש עוררה חשד, משום שבעל התעודה מוכר לשירות בתי הסוהר כעבריין מין הנמצא בפיקוח יחידת צור, הפועלת במסגרת אגף חלופות הכליאה.

בעקבות הדיווח הוזעקו למחסום קציני פיקוח ובילוש של היחידה. הקצינים בדקו את פרטי האדם שהציג את התעודה וזיהו כי אינו המפוקח, אלא מתחזה שניסה להשתמש בזהותו.

בתשאול הראשוני התברר כי החשוד ובעל תעודת הזהות הכירו במהלך שהותם בבית הסוהר, ואף נפגשו בירושלים לפני כחצי שנה. החשוד עוכב בידי משטרת ישראל להמשך טיפול.

מפקד יחידת צור, גנ"מ יהודה אהרוני, התייחס לחשיפת ההתחזות ואמר: "האירוע ממחיש את הערנות, המקצועיות והיכולת המבצעית של קציני הפיקוח ביחידת צור של שירות בתי הסוהר, הפועלים יום ולילה לשמירה על ביטחון הציבור".

לדבריו, "שיתוף הפעולה ההדוק עם גורמי הביטחון והאכיפה מאפשר לנו לפעול במהירות ובנחישות, גם באירועים החורגים משגרת הפיקוח, ולתרום למאמץ הביטחוני הכולל".