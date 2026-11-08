מגעים חשאיים בין יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לבין ראשי יהדות התורה עשויים להוביל להסכמות קואליציוניות מרחיקות לכת, שיכללו שינוי במדיניות כלפי עריקים חרדים, בחינה מחודשת של הסדרי הגיוס והעברת שני משרדים ממשלתיים מרכזיים לידי המפלגה החרדית, כך נחשף בחדשות 13.

על פי הפרסום, המגעים נועדו לאפשר את הצטרפות יהדות התורה לקואליציה במסגרת גוש מתנגדי נתניהו, באמצעות פשרות בסוגיות שעמדו במשך שנים במוקד המחלוקת בין ישראל ביתנו לבין המפלגות החרדיות.

אחד הסעיפים המרכזיים בהבנות המסתמנות עוסק בגיוס בני הישיבות. במסגרת המתווה שנדון בין הצדדים, תקודם חקיקה מיידית שתביא להפסקה מוחלטת של מעצרי עריקים חרדים.

במקביל, מוצע להקים ועדה מיוחדת שתבחן מחדש את סוגיית השירות הצבאי והאזרחי בישראל, לא רק ביחס לציבור החרדי אלא לכלל האוכלוסיות. מטרת הוועדה תהיה לגבש מתווה מוסכם שיחליף את ההסדרים הקיימים בחקיקה.

בכך מבקשים הצדדים, לפי הדיווח, לאפשר את הקמת הממשלה באמצעות הסדרה ראשונית של סוגיית המעצרים, תוך העברת הדיון בהסדרי השירות ארוכי הטווח למסגרת נפרדת.

לצד ההבנות בנושא הגיוס, נידונה גם חלוקת התיקים בממשלה העתידית. לפי הפרסום, במסגרת ההסכמות שנרקמו אמורה יהדות התורה לקבל את משרד הבינוי והשיכון ואת משרד הפנים.

שני המשרדים מחזיקים בסמכויות נרחבות בתחומי הדיור, הבנייה והשלטון המקומי. העברתם לידי יהדות התורה תעניק למפלגה תפקידים ביצועיים מרכזיים בקואליציה, מעבר להסכמות הנוגעות לסוגיית הגיוס.

במקביל למגעים, פועל ראש הממשלה בנימין נתניהו למנוע את הצטרפות יהדות התורה, לקואליציה בראשות איזנקוט.

בסביבת נתניהו מנסים לתאם בדחיפות פגישות ושיחות ישירות עם הרבנים המנהיגים את יהדות התורה, במטרה לשכנע אותם שלא לתמוך במהלך הקואליציוני שמקדם הגוש המתנגד לו.

המאמצים של נתניהו מתמקדים בשמירה על הקשר עם ההנהגה הרבנית של המפלגה ובמניעת השלמת ההסכמות עם ליברמן.

בשלב זה, ההבנות בין ישראל ביתנו ליהדות התורה טרם הבשילו להסכם, והמגעים הרשמיים בין צוותי המשא ומתן הופסקו.