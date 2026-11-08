ארגון "אמת ליעקב בישראל" פנה היום (ראשון) להנהלת התנועה למען איכות השלטון בדרישה לקבל תשובות על אופן הטיפול בחשדות לפגיעה בטוהר הבחירות לכנסת ה-26 ביישובים ערביים.

הפנייה מתמקדת בשאלה האם התנועה בחנה את הדיווחים אודות תפיסת מעטפות כסף ומזומנים במסגרת חקירות משטרתיות, לצד עדויות על חלוקת כרטיסי תדלוק והטבות שנועדו להשפיע לכאורה על דפוסי ההצבעה.

במכתב, שעליו חתומים יו"ר הארגון ישראל גפנר והיועץ המשפטי עו"ד נתן רוזנבלט, נערכה השוואה ישירה בין ההתנהלות בפרשה זו לבין פנייתה הדחופה של התנועה מיום 24 בספטמבר ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג.

באותו מקרה ביקשה התנועה צו ארעי שימנע חלוקת תמיכות כספיות מצד חסידות סאטמר ועמותת "שקל הטהור" בשל חשד שהכספים הותנו בהימנעות מהצבעה.

הארגון דרש לדעת אם התנועה בדקה את הדיווחים על עבירות לכאורה בחברה הערבית, אם פנתה בעניין למשטרת ישראל, לוועדת הבחירות או ליועצת המשפטית לממשלה, ואם קיימים אצל הארגון קריטריונים כתובים להקצאת מששאבים ובחינת פניות לפי מגזרים. בסיום המכתב התבקש מענה מפורט בתוך 14 ימים.