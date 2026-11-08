אותות נוספים לגמישות פוליטית במגזר החרדי: הרב שלמה ידידיה זעפראני, מנהיג רבני בולט בציבור החרדי-ספרדי ונשיא רשת קהילות "עמלי התורה", התייחס במהלך השבת החולפת בירושלים לאפשרות של שיתוף פעולה פוליטי עם גוש מתנגדי נתניהו והקמת ממשלה בראשות המרכז-שמאל.

במהלך דרשה שנשא בפני מאמינים בשכונת קריית יובל, הבהיר הרב זעפראני כי המפלגות החרדיות אינן מחויבות באופן אוטומטי לגוש פוליטי כזה או אחר.

"אנחנו לא בגוש הימין ולא בגוש השמאל, אנחנו יחד עם התורה הקדושה", אמר.

בהתייחסו לשני המחנות הפוליטיים הוסיף בלשון חריפה כי מבחינת הציבור החרדי "זה נבלה וזה טריפה", כשהוא מגבה את עמדתו בדוגמאות מן המקורות על כישלונן של קבוצות שלא פעלו על פי ציווי ההנהגה הרוחנית.

דבריו של הרב זעפראני מגיעים על רקע הדיונים הפנימיים במפלגת ש"ס ובמפלגות החרדיות בנוגע לאפשרות הצטרפות לממשלה חלופית, במידה שזו תבטיח את הסדרת מעמד בני הישיבות ותמנע את גיוסם.