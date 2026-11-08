הסתעפות משפטית בעקבות מעצר החתן החרדי: ארגון "אמת ליעקב בישראל" הגיש תלונה רשמית לגורמי החקירה במשטרה הצבאית, לאגף כוח האדם בצה"ל ולנציב קבילות החיילים, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד השוטרים הצבאיים שהשתתפו במעצרו של יערי ליברמן.

המעצר, שבוצע בעיצומם של ימי השבע ברכות של ליברמן ורעייתו, עורר סערה ציבורית והוביל לשחרורו מהכלא הצבאי למחרת יום שפיטתו.

על פי התלונה, שהוגשה באמצעות עו"ד נתן רוזנבלט, המעצר בוצע בעת שבני הזוג היו בדרכם לאירוע משפחתי. למקום הגיעו שלושה כלי רכב ובהם שוטרים צבאיים בלבוש אזרחי וברעולי פנים.

בתלונה נטען כי השוטרים התנפלו על ליברמן, אחזו בצווארו וחנקו אותו, כל זאת מבלי שהציגו צו מעצר, הזדהו כאנשי חוק או הבהירו לו את זכויותיו. בשל הלבוש האזרחי והכיסוי על פניהם של השוטרים, חששה הכלה כי מדובר בחטיפה והזעיקה את משטרת ישראל. עוד נטען כי במהלך האירוע נלקח מכשיר הטלפון הנייד שלה.

מלבד טענות על אלימות פיזית, התלונה כוללת דרישה לבדוק האם המשטרה הצבאית עשתה שימוש באמצעי איכון טלפוניים כדי להגיע למיקומו של החתן, והאם הייתה לכך הצדקה משפטית.

בנוסף מפורטות טענות על התנהלות פוגענית במתקן הכליאה, כולל מניעת חימום ושמיכות מהעצור ויחס מזלזל מצד השוטרים. בארגון תובעים למצות את הדין הפלילי והמשמעתי עם המעורבים ולבחון את חריגתם מסמכויות האכיפה.