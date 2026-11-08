ארגון "איחוד יוצאי אוקראינה" שיגר פנייה דחופה לחברי בד"ץ 'אגודת ישראל', בבקשה למנות גוף רבני מרכזי שיפקח על הנעשה במאות בתי עלמין עתיקים ובמתחמי קברים ברחבי אוקראינה.

בפנייה נטען כי בהיעדר גורם מוסמך ומפקח, מבוצעות בשנים האחרונות עבודות חפירה, בנייה ושיפוצים באתרים שונים על ידי גורמים פרטיים וללא תיאום, דבר שמוביל לפגיעה במבנים ההיסטוריים ולחריגה מכללי השימור וההלכה.

לדברי נציגי הארגון, המצב בשטח החמיר באופן משמעותי מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. הידלדלות הקהילות היהודיות המקומיות והצמצום בנוכחות השוטפת בערים רבות הותירו אתרים רבים ללא השגחה, והקשו על ניטור השינויים המתבצעים בשטח.

בארגון מזהירים כי ביצוע עבודות חד-צדדיות מול הרשויות המקומיות באוקראינה יוצר תקדים מסוכן, העלול לפגוע במעמדם המשפטי של האתרים ובשמירתם לטווח הארוך.

על פי התוכנית שהוצגה לבד"ץ, מוצע להקים מחלקה ייעודית שתשמש כסמכות המרכזית לאישור תוכניות פיתוח ושיפוץ במתחמים, לצד הפעלת מערך פיקוח בשטח וקיום סיורים תקופתיים.

בנוסף, המנגנון המתוכנן אמור לשמש כנציגות הרשמית שתתנהל מול משרדי הממשלה והרשויות המקומיות באוקראינה, במטרה למנוע בנייה בלתי חוקית ולמסד את פעולות השימור במדינה.