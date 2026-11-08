משלת בריטניה מקדמת הצהרה משותפת של כ-50 מדינות, שצפויה להתפרסם השבוע ולכלול שורה של דרישות מישראל בנוגע למצב ההומניטרי ברצועת עזה.

בין היתר מבקשות המדינות להרחיב את פעילות המעברים, להקל על הכנסת ציוד וסיוע, לאפשר גישה לעיתונאים ולמשלחות בינלאומיות ולהבטיח את המשך פעילותם של ארגוני הסיוע ברצועה.

על פי היוזמה, הדרישה קשורה גם להמשך הפסקת האש ולמאמצים ליישום החלטת מועצת הביטחון 2803 ותוכנית 20 הנקודות. המדינות צפויות לטעון כי נוכחות בינלאומית ברצועה תסייע לקבל תמונה ברורה יותר של המצב ההומניטרי ושל ההתפתחויות בשטח.

בישראל מתחו ביקורת חריפה על היוזמה הבריטית, ובעיקר על כך שהיא מתמקדת בדרישות מממשלת ישראל מבלי להציב במרכזה את פירוק חמאס מנשקו.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, תקף את הבריטים ואמר כי "ממשלת הלייבור שכחו מקיומו של חמאס. פעם אחר פעם הקהילה הבינלאומית מפנה אצבע מאשימה כלפי ישראל ומתעלמת מהאחריותו של ארגון הטרור למצב ברצועת עזה".

לדבריו, על הקהילה הבינלאומית להקדיש את מאמציה למניעת חזרתו של חמאס לשליטה ברצועה, במקום להתמקד בדרישות נוספות מישראל. "במקום לפרסם עוד רשימת דרישות מישראל, הגיע הזמן לדרוש את פירוק חמאס מנשקו ולמנוע מארגון הטרור לשוב ולשלוט ברצועה".

דנון דחה את הצגת ישראל כגורם האחראי למצוקתם של תושבי הרצועה, והפנה את האחריות לחמאס. "ישראל אינה האויב של תושבי עזה. חמאס הוא זה שהפך אותם לבני ערובה של שלטון הטרור שלו".

"מי שבאמת רוצה עתיד טוב יותר לתושבי הרצועה חייב להתמקד בפירוק תשתיות הטרור ובהבטחת מציאות שבה חמאס לא יוכל לאיים שוב על ישראל ועל תושבי עזה. הצהרות חד צדדיות לא יקדמו את השלום ולא ישפרו את המצב ההומניטרי", סיכם.