International Conference of Shluchim Gala Banquet 5787/2026

אירוע השיא של כינוס השלוחים העולמי של חב"ד, ה"באנקעט", נערך הערב (ראשון) בהשתתפות יותר מ-6,500 שלוחים ואורחים מרחבי העולם. האירוע מתקיים במרכז אירועים גדול בניו ג'רזי, תחת אבטחה כבדה, ומהווה את המעמד המרכזי של הכינוס הנערך בניו יורק.

אלפי השלוחים, הפועלים בקהילות יהודיות ברחבי העולם, התכנסו למעמד החגיגי לצד אורחים ואישי ציבור בכירים מישראל וממדינות נוספות.

בין המשתתפים באירוע שגרירים, ראשי ערים ומנהיגים יהודיים, וכן בעלי חברות גדולות ותומכים בפעילות מערך השלוחים העולמי.

האירוע מאגד את שליחי חב"ד ואורחיהם במעמד משותף, שבו משתתפים גם אישים המלווים ותומכים בפעילות השלוחים במדינות השונות.

את הנאום המרכזי בבאנקעט נושא שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר.