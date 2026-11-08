שליח חדשות 13 בארצות הברית, סולימאן מסוודה, עורר הערב (ראשון) סערה לאחר שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו מסר חריף בערבית ומחק אותו כעבור זמן קצר.

הפרסום הגיע על רקע העימות שהתפתח בימים האחרונים בינו לבין מגיש הערוץ אייל ברקוביץ', שהושעה משידור בעקבות התבטאות מעוררת מחלוקת במהלך תוכניתו עם מוריה אסרף.

בסטורי שהעלה מסוודה נכתב בערבית: "כל כלב, יבוא יומו, אחד אחרי השני". לצד הדברים הופיע אימוג'י המבטא את המסר "חכו חכו".

זמן קצר לאחר פרסום הדברים הוסר הסטורי מהחשבון. המחיקה עוררה תהיות רבות אצל גולשים שתהו האם המסר של העיתונאי קשור לעימותים הפנימיים בערוץ.

הרקע לפרסום הוא תקרית שהתרחשה במהלך תוכניתם של ברקוביץ' ואסרף שעלו לשידור את מסוודה מוושינגטון כדי לדון בבחירתו לסנאט האמריקני של ד"ר עבדול אל-סייד, שתואר כבעל עמדות אנטי-ישראליות מובהקות.

במהלך השיחה החל ברקוביץ' להטיל ספק בתוארו האקדמי של אל-סייד, והשמיע דברים שעוררו ביקורת חריפה.

"כל אחד נותנים לו שם את התואר דוקטור. בדקתם אם הוא דוקטור? גם לאחמד טיבי אומרים שהוא דוקטור", אמר ברקוביץ' בשידור. ההתבטאות עוררה תגובות נוקבות, ובהמשך החליטה הנהלת רשת 13 לזמן את ברקוביץ' לבירור. "חופש הביטוי וריבוי הדעות הם מאבני היסוד של עיתונות חופשית, אך אינם מהווים הכשר לאמירות גזעניות. הדברים שנאמרו אתמול בתוכנית מוריה וברקו אינם מקובלים ולא עולים בקנה אחד עם ערכי החברה. בעקבות כך נערכה עם איל ברקוביץ' שיחת הבהרה ובסיומה הוחלט על השעייתו המיידית משידור", נמסר מטעם רשת 13.

מוריה אסרף משיבה אש חדשות 13

מי שיצאה להגנת ברקוביץ' היא שותפתו להגשה מוריה אסרף שפתחה את תוכניתה במונולוג חריף נגד הביקורת המופנית כלפיה וכלפי אנשי תקשורת המחזיקים בעמדות שאינן מקובלות, לדבריה, בתקשורת המרכזית.

"אני כנערה הייתי צופה בייאוש בטלוויזיה, מחכה לרגע שיגיע תורו של האחד היחיד שאומר מה שאני חושבת. איך זה הגיוני? הרי כל כך הרבה אנשים חושבים כמוני. למה יש רק אחד בפאנל שאומר את זה?", תהתה.

לדבריה, אף שבשנים האחרונות חל שיפור מסוים בגיוון הדעות בתקשורת, הבעיה המרכזית עדיין לא נפתרה. אסרף טענה כי קולות רבים בחברה הישראלית ממשיכים להיתפס כבלתי לגיטימיים גם כאשר הם מציגים טיעונים ענייניים ואידיאולוגיים.

"בחודשים האחרונים, ובפרט בימים האחרונים, מסע ההכפשה והדה-לגיטימציה שמופנה כלפי אנשי תקשורת שמחזיקים בעמדות שונות ממה שמקובל בתקשורת המיינסטרימית יוצא מכלל שליטה", אמרה.

בהמשך התייחסה באופן אישי למאמר דעה שפורסם בעיתון "הארץ", ובו נטען כי יש לפטרה מתפקידה. "השבוע קראתי טור דעה, בעיתון הארץ כמובן, על למה צריך לפטר אותי. האמת שהכותבת ממש דייקה בתיאורים שלה. 'מוריה זה מקרה חמור יותר. יש לה יומרות, לוקחים אותה ברצינות', היא כתבה".

אסרף השיבה למבקריה בנחרצות: "היא צודקת. לא תצליחו ליישר אותי. הטיעונים, המטען, האידיאולוגיה, הם הרבה יותר חזקים מכמה צייצנים וכותבי טורים".

לקראת סיום המונולוג התייחסה להיעדרותו של אייל ברקוביץ' מהתוכנית, לאחר שהושעה בעקבות התבטאות שהשמיע בשידור ביום הקודם.

"ברקו, איש טלוויזיה אדיר ואדם יקר מאוד לליבי, לא יושב כאן היום בגלל התבטאות לא במקום שנאמרה על ידו אתמול בתוכנית. הוא ישוב בימים הקרובים", הבהירה.

אסרף חתמה בהבטחה להמשיך ולהשמיע מגוון רחב של דעות במסגרת התוכנית המשותפת: "כאן, במוריה וברקו, אנחנו נמשיך לנהל שיח עם כלל קצוות החברה הישראלית, בדגש על אלה שקולם, לצערי, כמעט ולא נשמע במקומות אחרים, על אף היותם רבים, רבים מאוד".