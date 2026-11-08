עיריית תל אביב נערכת להפעלת מערכת אכיפה חדשה שתזהה צפירות שאינן נדרשות לצורכי בטיחות ותאפשר להטיל קנסות על בעלי הרכבים.

על פי הודעת העירייה, האכיפה צפויה להתחיל במהלך הרבעון הראשון של שנת 2027, בין החודשים ינואר למרץ, ובשלב הראשון תתמקד ב-11 מוקדים ברחבי העיר.

המערכת החדשה תשלב מיקרופונים לזיהוי צפירות ומצלמות וידאו לאיתור כלי הרכב שמהם הגיעו. המהלך נועד לצמצם את מפגעי הרעש ברחובות העיר ולהרתיע נהגים משימוש בצופר שלא לצורך.

בחודש שעבר זכתה חברת "נויז" במכרז העירוני להקמת המערכת ולהפעלתה. כעת נערכת העירייה לפריסת האמצעים הטכנולוגיים בצמתים ובאזורים שנבחרו לאכיפה.

לפי המתווה שפרסמה העירייה, נהג שברכבו תבוצע עבירת צפירה שלא לצורך יהיה חשוף לקנס של 250 שקלים בעבירה הראשונה. במקרה של עבירה חוזרת יעלה הקנס ל-500 שקלים.

כאשר הרכב רשום על שם תאגיד, סכומי הקנסות יהיו גבוהים יותר: 500 שקלים בעבירה הראשונה ו-1,000 שקלים בעבירה חוזרת.

הקנס יירשם על שם הבעלים הרשום של הרכב, בהתאם לפרטי הרישום במשרד התחבורה.

בניגוד למערכות אכיפה המבוססות על צילום בלבד, המערכת החדשה תתחיל בזיהוי הצליל. מערך המיקרופונים יקלוט את הצפירה ויאתר את הכיוון והמיקום שממנו הגיעה, ולאחר מכן ייעשה שימוש בתיעוד הווידאו כדי לזהות את הרכב הרלוונטי.

עם זאת, הזיהוי הטכנולוגי לא יוביל אוטומטית להטלת קנס. הנתונים והתיעוד יועברו לבדיקה של פקח עירוני, שיבחן את נסיבות האירוע ויקבע אם מדובר בצפירה המהווה עבירה. רק לאחר הבדיקה יוחלט אם להפיק דוח לבעל הרכב.

בשלב הראשון תופעל המערכת ב-11 מוקדים מרכזיים בתל אביב, ובהם צומת הרחובות בוגרשוב וטשרניחובסקי ואזור כיכר רבין.