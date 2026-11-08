ראש השב"כ דוד זיני ביקש להרחיב את החקירה הנוגעת לחשדות למימון זר ולהתערבות בבחירות לכנסת ה-26, כך שתכלול חקירה באזהרה של חמישה מראשי המפלגות הערביות, כך נחשף ב-i24NEWS.

בין האישים שביקש זיני לחקור נמצא גם יו"ר הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין.

על פי הפרסום, הבקשה שהציג ראש השב"כ כללה גם את יו"ר תע"ל ח"כ אחמד טיבי, יו"ר רע"ם ח"כ מנסור עבאס, יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה ויו"ר חד"ש היוצא ח"כ איימן עודה.

אלא שבשיחה שהתקיימה בין היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לבין ראשי מערכת אכיפת החוק, הובהר כי בשלב זה קיימת הבחנה בין המידע הנוגע לעודה לבין החשדות שהועלו ביחס ליתר ראשי המפלגות.

לפי הדיווח, בהרב-מיארה הסכימה כי בעניינו של עודה התגבשה תשתית לחשד סביר המצדיקה את חקירתו. מנגד, ביחס לג'בארין, טיבי, עבאס ואבו שחאדה, קבעה כי המידע שהוצג עד כה אינו מבסס חשד סביר המצדיק פתיחה בחקירה נגדם.