מפגש מקצועי משותף לצה"ל ולמגן דוד אדום התקיים היום (ראשון) באוגדת יהודה ושומרון, במטרה להעמיק את שיתוף הפעולה בין גורמי הרפואה הצבאיים והאזרחיים ולשפר את המוכנות למתן מענה רפואי באירועי חירום ברחבי יהודה ושומרון.

במפגש השתתפו קציני הרפואה של החטיבות המרחביות, גורמי הרפואה באוגדת יהודה ושומרון ובפיקוד המרכז, מנהלי תחנות ובכירים נוספים במד"א וכן נציגי חיל האוויר.

הדיונים התמקדו בחיזוק התיאום המבצעי בין הגופים ובשיפור יכולתם לפעול במשותף באירועים שבהם נדרש טיפול רפואי מהיר, לרבות אירועים מורכבים המתרחשים בתנאים מבצעיים.

מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, התייחס במהלך המפגש לאחריות המוטלת על הכוחות הפועלים בגזרה, שבה מתגוררים יותר מחצי מיליון אזרחים ישראלים.

"במרחב אוגדת יהודה ושומרון מתגוררים יותר מחצי מיליון אזרחים ישראלים, אשר עבורם אנו פועלים להבטחת מענה רפואי מיטבי בשגרה ובחירום. אני רואה במד"א שותף אסטרטגי מהמעלה הראשונה. שיתוף הפעולה ההדוק בין הגופים הוא מרכיב מרכזי ביכולת שלנו לתת מענה מהיר, מקצועי ומציל חיים לכל אירוע", ציין.

לדבריו, "האחריות המשותפת שלנו היא להמשיך לחזק את המוכנות, את התיאום ואת היכולת לפעול יחד בכל עת".

גם במד"א הדגישו את חשיבותו של המפגש, כחלק מההיערכות המשותפת של צוותי הרפואה האזרחיים והצבאיים לתרחישים שונים בגזרת יהודה ושומרון.

סמנכ"ל המבצעים במד"א, גיל מושקוביץ, ציין כי ההיכרות בין הגורמים המקצועיים והיכולת לתאם את פעילותם חיוניות במיוחד באירועים שבהם נדרש שילוב מהיר של כוחות. "המפגש החשוב הוא עוד נדבך משמעותי בחיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין גורמי הרפואה הפועלים להצלת חיים בגזרה. ההיכרות הקרובה והיכולת לפעול בתיאום מלא הם מרכיבים חיוניים במתן מענה רפואי מהיר ומקצועי של צוותי מד"א וצה"ל שפועלים יחד בשגרה ובחירום, בכלל המתארים המבצעיים, לרבות באירועים מורכבים ולעיתים גם תחת אש.

המפגש המקצועי שהתקיים היום הוא חלק בלתי נפרד מההיערכות ומהמוכנות המשותפת שלנו לאירועים בגזרה לרבות אירועים מתפרצים, מתוך מחויבות משותפת אחת - הצלת חיים", סיכם מושקוביץ.