מבצע משטרתי נגד תופעת הפרוטקשן

כ-500 שוטרים, לוחמי משמר הגבול וכוחות מיחידות מיוחדות השתתפו לפנות בוקר (שני) במבצע רחב היקף נגד ארגוני פשיעה ברחבי הארץ, שבמהלכו נעצרו כ-50 חשודים במעורבות בסחיטת בעלי עסקים ובגביית דמי חסות.

מדובר במבצע שיוצא אל הפועל בתום חקירה סמויה שנוהלה במשך כעשרה חודשים ביחידה המרכזית של מחוז חוף ולהב 433.

המבצע, שהוגדר במשטרה כ"חוצה מחוזות", התמקד בחשודים המעורבים ב-15 פרשיות שונות של סחיטת בעלי עסקים, בין היתר באמצעות גביית דמי חסות (פרוטקשן) ומתן שירותי שמירה.

מהמשטרה נמסר כי "על פי החשד, גורמים עברייניים כפו עצמם על הקבלנים ואילצו אותם להשתמש בשירותי ה"שמירה" שלהם תוך יצירת מצג של מתן הגנה לרכושם. בפועל, על פי החשד, לא סופקו שירותי ה"שמירה" ומנגד שולמו עשרות אלפי שקלים לכל אתר. כך הפכה לכאורה ה'שמירה' למנגנון סחיטה, שבו אותם גורמים שהציעו להגן על הרכוש היו גם אלה שיצרו את האיום עליו".

המשטרה הודיעה כי בתום חקירתם יובאו החשודים בפני בית המשפט השלום בחיפה לדיון בבקשה להאריך את מעצרם.