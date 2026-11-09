יהדות התורה אינה מחויבת לתמוך בבנימין נתניהו או בכל מועמד אחר לראשות הממשלה, ותעניק את תמיכתה רק למי שיציג פתרון מעשי להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות, בצירוף ערבויות שיבטיחו את מימוש ההתחייבויות, כך עולה ממאמר שפורסם הבוקר (שני) ביומון החרדי "המודיע".

המאמר מתפרסם על רקע הניסיונות לגבש קואליציה לאחר הבחירות לכנסת ה-26, ובצל האפשרות שיהדות התורה תנהל משא ומתן גם עם גורמים בגוש מתנגדי נתניהו.

לצד הצגת התנאים להצטרפות לממשלה, מופנית בו ביקורת נוקבת כלפי גורמים בימין המבקשים למנוע מהמפלגות החרדיות לבחון שיתוף פעולה פוליטי מחוץ לגוש המסורתי שלהן.

ב"המודיע" מסבירים כי ההחלטה להימנע מהמלצה על נתניהו או על מועמד אחר אינה נובעת משיקול טקטי בלבד, אלא מבטאת את סדר העדיפויות של המפלגה לנוכח מצוקתם של בני הישיבות.

"כדי לממש את ההנחיה הזו, לא המליצה יהדות התורה בפני נשיא המדינה על אף אחד מן המועמדים השונים להרכבת ממשלה", נכתב במאמר. "הסיעה ניסחה בצורה הכי ברורה את ה'אין ברירה' שלה: נתמוך רק במועמד שיסדיר את מעמדם של לומדי התורה".

אחד החידושים המרכזיים בעמדה המוצגת במאמר הוא הדרישה לערבויות ממשיות, מעבר להתחייבויות המקובלות בהסכמים קואליציוניים. בביטאון טוענים כי ניסיון העבר הוכיח שהבטחות כתובות אינן מבטיחות בהכרח את יישומן.

"והפעם הזו, לא ניתן להסתפק רק בהתחייבות כתובה וחתומה, משום שהוכח שאין לה תוקף. הפעם הזו - חייבים ערבויות מתאימות", נכתב.

המאמר ממשיך ומבהיר כי מבחינת הנציגות החרדית, הסדרת מעמדם של בני הישיבות צריכה להיות תנאי להקמת הממשלה ולא התחייבות שתטופל רק לאחר כינונה.

"ככל שזה יהיה תלוי בנציגות החרדית, היא לא תיתן יד להקמת ממשלה מבלי שהדבר הזה יוסדר", הודגש.

לצד התנאים המוצבים בפני המועמדים להרכבת הממשלה, מוקדש חלק משמעותי מהמאמר לתגובה על הביקורת המושמעת במחנה הימין כלפי האפשרות שיהדות התורה תחבור לקואליציה בראשות גדי איזנקוט.

בביטאון דוחים את הטענה שלפיה נאמנות למחנה הפוליטי הקיים צריכה לגבור על הדרישה להסדרת מעמד תלמידי הישיבות. הכותב מתייחס במפורש ללחצים המופעלים על נציגי הציבור החרדי שלא לשקול שותפות עם גורמים מחוץ למה שמכונה "הגוש האמוני".

"נזיפות בנוסח 'איך אתם בכלל מעיזים לחשוב על מישהו מחוץ לגוש האמוני' - לא ישנו את המצב", נכתב. "גם הערות בנוסח 'אל תיתנו פרס ליועמ"ש ולכל אלה שרדפו אתכם' - לא ישנו את המציאות. הם לא ישחררו אף בחור מן הכלא. הם לא יסייעו לאף ישיבה או כולל אברכים לכלכל צעדיהם".

הכותב ממשיך ומונה קשיים נוספים שלדבריו מחייבים מענה מעשי מצד הממשלה הבאה, ובהם השתלבות ילדים במעונות, יציאת חתנים חרדים לחתונות בחו"ל וטענות לאפליה ולהתנכלות כלפי הציבור החרדי.

"הם לא יכניסו אף ילד קטן למעון. הם לא יאפשרו לחתן חרדי לצאת לחתונה בחו"ל. הם לא יתקנו את האפליות, לא יפחיתו את הגידופים וההתנכלויות", נכתב.

בביטאון מדגישים כי התמיכה הפוליטית של יהדות התורה תינתן למי שיצליח להתמודד עם הסוגיות הללו בפועל, ולא למי שיסתפק בהצהרות על שותפות אידיאולוגית. "לפתרון הזה בדיוק - מצפה הציבור החרדי. כי הוא היחיד שיכול להקל מעט על ה'אין ברירה'. מי שיביא אותו - יקבל את התמיכה של 'יהדות התורה'".

הפרסום מגיע לאחר דיווחים על מגעים בין יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לבין גורמים במפלגות החרדיות, שבמסגרתם נדונו לכאורה הבנות הנוגעות להפסקת מעצרי עריקים חרדים ולהקמת ועדה שתבחן מחדש את הסדרי השירות הצבאי והאזרחי בישראל.

עם זאת, ליברמן הכחיש בתוקף את הדיווחים על מגעים חשאיים ועל הסכמות בנושא המעצרים. לדבריו, לא התקיימו שיחות כאלה, במישרין או בעקיפין, והוא אף טען כי הפרסומים בעניין הם שקריים.