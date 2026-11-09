11 שנים, שלושה חודשים ושמונה ימים חלפו בין נפילתו וחטיפתו של סגן הדר גולדין ז"ל ברפיח לבין השבתו לקבורה בישראל. היום (שני), במלאת שנה להשבתו ב-9 בנובמבר 2025, נחשפים פרטי המאמץ המודיעיני והמבצעי שהוביל לאיתור המקום שבו הוחזק, לחשיפת רשת מנהרות מסועפת של חמאס ולהשמדת התשתיות התת-קרקעיות הקשורות לחטיפתו.

המאמצים לאיתור גולדין נמשכו לאורך שנים ושילבו פעילות של צה"ל והשב"כ, עד לפריצת הדרך שהושגה בקיץ 2025 בעקבות מעצרו של מחבל שנחשד בהחזקת מידע על מקום קבורתו.

גולדין נפל ב-1 באוגוסט 2014, במהלך מבצע "צוק איתן", בעת הפרת הפסקת האש ברפיח. לאחר נפילתו נחטף בידי מחבלי חמאס, וגופתו הוחזקה ברצועת עזה במשך יותר מ-11 שנים.

לאורך השנים פעלו גורמי המודיעין והביטחון לאיסוף מידע על נסיבות החטיפה ועל מקום הימצאו. המאמץ כלל פעילות מבצעית ומודיעינית באזור רפיח, שבמהלכה נחשפו גם תשתיות ששימשו את חטיבת רפיח של חמאס.

נקודת מפנה משמעותית התרחשה ביולי 2025, כאשר כוחות פיקוד הדרום והשב"כ, בהכוונת אגף המודיעין, ביצעו מבצע מיוחד שבמהלכו נעצר מרוואן אלהמץ.

אלהמץ נחשד כמי שמחזיק במידע על המקום שבו נקבר גולדין בתוך מערכת המנהרות המכונה "דרור לבן". מעצרו היה חלק מהמאמץ לאתר את החלל ולהשיבו לישראל.

בעקבות ההתפתחויות המודיעיניות והמבצעיות פעלו לוחמי עוצבת הקומנדו, יחידת יהל"ם ושייטת 13 בדרום רפיח, וחשפו את התוואי התת-קרקעי שבו הוחזק גולדין בשנים שקדמו להשבתו.

הכוחות גילו מערכת מנהרות רחבת היקף, שאורכה בשלב החשיפה עמד על יותר מעשרה קילומטרים. המערכת הייתה בנויה בשלושה מפלסים, כאשר העמוק שבהם הגיע לכ-30 מטרים מתחת לפני הקרקע, בסמוך לציר פילדלפי.

התוואי עבר מתחת לשכונות מגורים צפופות ולמבנים אזרחיים, ובהם מתחם של אונר"א, בתי ספר, מרפאות ומסגדים.

במהלך הסריקות אותרו במערכת כ-80 חדרי שהייה ומפקדות שליטה, שעל פי הממצאים שימשו בכירים בחמאס לתכנון פיגועים ולהסתרת אמצעי לחימה.

הפעילות בתוואי התת-קרקעי השתלבה במאמץ הצבאי נגד חטיבת רפיח של חמאס, ובמסגרתה נחשפה תשתית רחבה בהרבה מהמקום שבו הוחזק גולדין.

ב-9 בנובמבר 2025, לאחר יותר מ-11 שנים, הושב גולדין לישראל. עם השבתו בוצע הליך זיהוי בהשתתפות המרכז הלאומי לרפואה משפטית, משטרת ישראל והרבנות הצבאית.

לאחר השלמת הזיהוי נמסרה הודעה רשמית למשפחת גולדין. יומיים לאחר מכן, ב-11 בנובמבר, הובא סגן הדר גולדין ז"ל למנוחות בישראל.

אולם הפעילות הצבאית באזור לא הסתיימה עם השבתו. שעות ספורות לאחר מכן פעל צוות הקרב של חטיבת הנח"ל להשמדת הפיר שממנו נחטף גולדין במהלך הקרב ברפיח בשנת 2014.

השמדת הפיר בוצעה באותו יום שבו הושב לישראל, ובכך הושלמה הפעולה נגד התשתית המדויקת ששימשה לחטיפתו 11 שנים קודם לכן.

בהמשך נמשכו הפעולות לנטרול מערכת המנהרות כולה. בסוף יוני 2026 השלימו כוחות יהל"ם ושייטת 13, בפיקוד הדרום, מבצע הנדסי נרחב לאיטום התוואי של מנהרת "דרור לבן".

במהלך הפעילות התברר כי אורכה הכולל של המערכת התת-קרקעית עולה על 16 קילומטרים. לצורך השמדת התשתית הזרימו הכוחות לתוכה יותר מ-30 אלף מטרים מעוקבים של בטון.

פעולת האיטום הביאה לנטרול מלא של מתחם המנהרות שבו הוחזק גולדין במשך שנים ארוכות. המבצע הושלם בסוף חודש יוני 2026, כשבעה חודשים לאחר השבתו לקבורה בישראל.