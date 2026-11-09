משטרת ברלין עצרה שלושה פעילים אנטי-ישראלים לאחר שהחליפו את דגל גרמניה בדגל אש"ף מחוץ לבניין הפרלמנט הגרמני.

הפעולה בוצעה במסגרת מחאה נגד מדיניות ממשלת גרמניה כלפי ישראל ונגד תמיכתה הצבאית בה, על רקע המלחמה ברצועת עזה.

על פי דיווח סוכנות הידיעות אנאדולו, שהתבסס על הודעת משטרת ברלין, בעקבות האירוע נפתחה חקירה בחשד לפגיעה במדינה הגרמנית וסמליה הלאומיים.

המחאה התרחשה ימים אחדים לאחר שקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, השמיע התבטאות חריפה נגד מהגרים ממדינות מוסלמיות המסרבים להכיר באחריותה ההיסטורית של גרמניה לשואה.

במהלך קבלת פנים בברלין לכבוד ספורטאים יהודים המשתתפים במכבייה, התייחס מרץ לעלייה בגילויי האנטישמיות ולחששות בקרב בני הקהילה היהודית בגרמניה.

"האחריות ההיסטורית הזאת של ארצנו חלה באותה מידה גם על מי שמגיעים לגרמניה ממדינות אסלאמיות", אמר מרץ, לפי סוכנות הידיעות הגרמנית DPA. "ומי שאינו מקיים זאת חייב לעזוב את ארצנו".