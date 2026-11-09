השר לשעבר שלמה בניזרי יוצא במתקפה חריפה נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי, מאשים אותו באחריות לכישלונות המפלגה ומביע חשש כי ש"ס עלולה שלא לעבור את אחוז החסימה בבחירות הבאות.

בריאיון לכאן רשת ב' טען בניזרי כי המשבר במפלגה עמוק הרבה יותר משאלת מעמדו הפוליטי של דרעי, וכי שורש הבעיה הוא אובדן האמון בהנהגה הרוחנית ובאופן קבלת ההחלטות.

"הוא לא מבין את הבעיה של ש"ס. הבעיה היא לא אם הוא יהיה ח"כ או לא יהיה ח"כ", אמר בניזרי בהתייחסו לדרעי. "בש"ס רוצים הנהגה רוחנית, מועצת חכמים שמתפקדת ולא מדווחת, שיושבת ומקבלת החלטות. הציבור הצביע למועצת חכמים שתחליט - כדי שהפוליטיקאים יבצעו. היום הציבור מבין שאריה דרעי מחליט ומדווח לרבנים. לכן הציבור כועס".

אחת האזהרות החריפות שהשמיע השר לשעבר נגעה לעתידה האלקטורלי של ש"ס. בניזרי סיפר כי בשיחות שקיים עם בני תורה שמע ביקורת קשה על התנהלות המפלגה, ולדבריו אין מדובר בתחושה נקודתית אלא בטענות שהוא שומע לאורך זמן. "החשש שלי הוא שש"ס לא תעבור את אחוז החסימה בבחירות הבאות", אמר. "אתמול שוחחתי עם בני תורה והם אמרו את הדבר הזה ואני שומע אותו לאורך תקופה ארוכה".

לצד הביקורת, בניזרי הקפיד להכיר בכישוריו הפוליטיים של דרעי, אך טען כי דווקא מנהיגותו וניסיונו אינם מסייעים לו לזהות את הסיבה המרכזית לכעס כלפיו.

"אריה דרעי מוכשר, פנומן, אבל לא מבין את הבעיה המרכזית. למה הוא לא קולט?", תהה.

בהמשך הבהיר כי אינו מציב את פרישתו של דרעי כתנאי לפתרון המשבר. "אתה רוצה להישאר? תישאר. אבל תפתור את הסיפור שהציבור רוצה הנהגה רוחנית שקובעת - ולא פוליטיקאים", אמר.

חלק נוסף בדבריו של בניזרי הוקדש למאזן ההישגים של ש"ס בממשלה האחרונה. השר לשעבר טען כי למרות ההרכב הפוליטי הנוח מבחינת המפלגות החרדיות, ש"ס לא הצליחה להשיג את יעדיה המרכזיים.

"היינו בממשלת ימין הכי חזקה שהייתה מאז קום המדינה. ממשלת החלומות שלנו, שהיינו יכולים להשיג בה את ההישגים הכי נפלאים שאפשר. לא השגנו כלום. הממשלה האחרונה הייתה מאוד מוצלחת מבחינת הביטחון, אבל בכל מה שקשור לש"ס איבדנו כמעט את הכל", טען.

לדבריו, התפקידים שבהם מחזיק דרעי והשתתפותו בפורומים ממשלתיים אינם נותנים מענה למצוקות שמעלים מצביעי המפלגה. "למי אכפת שדרעי בקבינט כזה או אחר? הציבור זועק מהשטח. לכן הוא אמר שהחליט לעזוב את הכנסת ולרדת לשטח".

השר לשעבר מתח ביקורת גם על היעדר נטילת אחריות מצד יו"ר ש"ס. לטענתו, לנוכח התוצאות והקשיים שעמם מתמודדת המפלגה, היה מקום להכרה בכישלון ולהתנצלות.

"יש כישלון כל כך גדול וקולוסלי - ולא שמעתי ממנו התנצלות. אם אתה לא מבין את הבעיה - משהו חמור קורה כאן", אמר. כשמנהיג לא מבין שהוא הבעיה - זה מצב רע. לא רוצה לפרוש? שלא יפרוש. אבל שיבין שהוא עובד עבור מועצת החכמים".