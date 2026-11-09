טיסת יונייטד איירליינס שהמריאה הבוקר (שני) מנמל התעופה בן גוריון לניוארק שבארצות הברית נאלצה לשנות את מסלולה ולבצע נחיתת חירום בנמל התעופה הבינלאומי באתונה, לאחר שבתא הנוסעים הורגש ריח חריג. המטוס נחת בשלום בבירת יוון, ולא דווח על נפגעים.

מדובר בטיסה UA168, שהייתה בדרכה לניו ג'רזי כשצוות האוויר זיהה ריח בלתי שגרתי בתא הנוסעים. בעקבות זאת התקבלה ההחלטה להסיט את המטוס ממסלולו המקורי ולנחות באתונה. על סיפון המטוס היו באותה עת 230 נוסעים ו-13 אנשי צוות.

למרות השינוי הבלתי מתוכנן במסלול הטיסה, הנחיתה הסתיימה בשלום. על פי הדיווח, איש מהנוסעים או מאנשי הצוות לא נפגע, ולא נמסר על צורך בטיפול רפואי בעקבות האירוע.

לאחר הנחיתה החלה חברת יונייטד איירליינס בהיערכות להמשך הטיפול בנוסעים, שנסיעתם לארצות הברית נקטעה. החברה הודיעה כי היא פועלת להעמיד לרשותם מטוס חלופי, שיאפשר להם להמשיך בדרכם ליעדם המקורי בניוארק.

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על מקור הריח החריג שהוביל להסטת הטיסה, ולא פורסם מועד להמראת המטוס החלופי.