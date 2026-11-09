יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, ח"כ שמחה רוטמן, התייחס להקלטות של בועז בלט שנחשפו בחדשות 12, וטען כי הן מחזקות את הביקורת שהשמיע לאורך כהונתו על התנהלות מערכת המשפט והתביעה הפלילית בישראל.

לדבריו, מדובר בליקויים חמורים המחייבים המשך טיפול גם בכנסת הנוכחית ובכל ממשלה שתקום בעתיד.

בהקלטות נשמע בלט מאשים את הפרקליטות בשמירת תיקים פליליים נגד אזרחים כאמצעי להפעלת לחץ, ומותח ביקורת קשה על התנהלות המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

רוטמן טען כי ההקלטות מצטרפות לעדויות רבות על מצבה של מערכת אכיפת החוק. "הקלטות בועז בלט שנחשפו על ידי בחדשות 12 מעידות כ-100 עדים שמערכת המשפט והתביעה הפלילית של מדינת ישראל חולות מאוד", מסר.

בהתייחסותו מנה רוטמן שורה של טענות הנוגעות להתנהלות מערכת המשפט, ובהן שימוש במחלקה לחקירות שוטרים לצרכים של היועצת המשפטית לממשלה, הזנחת הטיפול בפשיעה בחברה הערבית, תפירת תיקים לאנשי ציבור ואכיפה בררנית. מדובר בטענות שהעלה חבר הכנסת, ולא בממצאים שאומתו במסגרת הדברים שנמסרו.

לדברי רוטמן, הסוגיות הללו עמדו במרכז עבודתו כיו"ר ועדת החוקה. הוא ציין כי עסק בהן באמצעות דיוני פיקוח פרלמנטריים, קידום חקיקה ודרישות לקבלת מידע ונתונים מגורמי מערכת המשפט ואכיפת החוק.

לצד הביקורת על מערכת המשפט, רוטמן מתח ביקורת גם על ההתנהלות הפוליטית סביב הניסיונות לקדם שינויים בה. לטענתו, עימותים מחנאיים וחרמות הובילו חברי כנסת להתנגד להצעות שבעבר תמכו בהן בעצמם. "השנאה והחרמות שהובילו חברי כנסת להתנגד לשינויים שהם עצמם הציעו בעבר רק בשם המחנאות, חייבים לעבור מן העולם הפוליטי של ישראל", אמר.

רוטמן הבהיר כי בכוונתו להמשיך לעסוק בנושא במסגרת פעילותו הפרלמנטרית. "בכנסת הזו וגם בעתיד אמשיך להילחם ולהיאבק כדי שמערכת המשפט תעבוד עבור אזרחי ישראל", הצהיר.

בהתייחסו להמשך הדרך קרא רוטמן לקדם שינויים במערכת המשפט ללא תלות בזהות הממשלה הבאה, והביע תקווה שניתן יהיה לעשות זאת בשיתוף פעולה בין גורמים פוליטיים שונים. "כל ממשלה שתקום תהיה חייבת להמשיך את תיקון מערכת המשפט. זה קריטי ובהחלט אפשר לעשות את זה ביחד", אמר.

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', תקף גם הוא בחריפות את מערכת אכיפת החוק, התקשורת והשמאל בעקבות הקלטות ראש אגף החקירות. לדבריו, היעדר הסערה הציבורית סביב ההקלטות מעיד על "עומק הריקבון הטמון בסמביוזה שבין מערכת אכיפת החוק המושחתת שלנו לתקשורת המיינסטרים".

סמוטריץ' טען כי השמאל הישראלי זנח את ערכי ההגנה על זכויות האדם, השוויון בפני החוק והמנהל התקין בשל התנגדותו לנתניהו ולמחנה הלאומי. לדבריו, השמאל מתייצב לצד מערכת שלטענתו מסכנת את זכויותיהם וחירויותיהם של כלל האזרחים. "חייבים לתקן את מערכת המשפט הישראלית. פשוט חייבים. זה בנפשנו", הצהיר.