אלישע מדן מתרגש לקראת תחילת פעילות הכנסת

חברי הכנסת החדשים של הכנסת ה-26 הגיעו הבוקר (שני) למשכן לקבלת סקירה על העשייה הפרלמנטרית ולרכוש כלים לקידום עבודת החקיקה.

אלישע מדן (הליכוד) לא הסתיר בשיחה עם ערוץ 7 את התרגשותו מהמעמד. "זה יום מאוד מאוד מרגש ורואים עליי שאני מאוד נרגש".

לדבריו "אנחנו כולנו באים עם כוונות טובות, לעשות טוב, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אני בינתיים מנסה להתאקלם כאן".

אליסף פרץ בכנסת: זכות גדולה להיות כאן, מגשים את החלום של סבא וסבתא

אליסף פרץ (ישר) ציין כי כניסתו לכנסת היא מבחינתו הגשמת חלום. "זה רגע מרגש מאוד וזכות גדולה. אני חושב על סבא וסבתא שלי שעלו ממרוקו ואני זכיתי להגשים גם את החלום שלהם ולכהן בכנסת".

הוא הוסיף "אני זוכה לעמוד כאן כדי לשרת את עם ישראל ומרגיש גם שליח של המשפחות השכולות שאני חלק מהן".

איתמר איתם קורא לאחדות

איתמר איתם (הציונות הדתית) התייחס, לצד ההתרגשות, גם למצב הפוליטי. "מרגש מאוד לשרת את מדינת ישראל נאמנה. המצב הפוליטי מסובך אבל תקום ממשלה טובה. אנחנו רוצים ממשלת אחדות רחבה עם כלל הכוחות הטובים והציוניים שרוצים בטובת עם ישראל".

"אני קורא לכל האנשים שרוצים את טובת עם ישראל, להתעלות, לבקש טוב, יש הרבה אתגרים לפנינו ועלינו להתאחד כדי לעשות יחד דברים גדולים", הדגיש איתם.

צביקה מור: איתן הוא זה שהביא אותי לכנסת

צביקה מור (הציונות הדתית) סיפר כי מחשבותיו נתונות ביום הזה לזכות לכהן כחבר כנסת. "זה יום חגיגי ומרגש. אני חושב על סבא וסבתא שלי משני הצדדים שהגיעו לפה מאושוויץ, עם הבגדים שעליהם, וכמה היו גאים שהנכד שלהם הגיע לכנסת להיות אחד ממקבלי החלטות של מדינת ישראל עבור העם היהודי. זו זכות גדולה".

הוא הוסיף "מה שהביא אותי לכנסת זה הבן שלי איתן. לפני המלחמה לא חשבתי שאני אהיה בחיים הציבוריים. אני פשוט רוצה להבטיח שלאף הורה לא יקרה מה שקרה לי".

אלי גולדשמידט: תחושת דה ז'ה וו לחזור לכנסת

ח"כ אלי גולדשמידט שעזב את הכנסת לפני 25 כחבר מפלגת העבודה ושב אליה כנציג הליכוד אמר בחיוך: "זו תחושת דה ז'ה וו. אני השתניתי. עזבתי את הכנסת מרצוני ב-2001 ועכשיו 2026 אז ממש הזדקנתי".

כשנשאל לגבי הערכתו להרכב הממשלה הבאה השיב כי "את הפלונטר הפוליטי הנוכחי יסדר רק הזמן".