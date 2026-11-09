איש התקשורת אברי גלעד מתמודד בימים אלה עם תסמונת בל, שגרמה לשיתוק במחצית פניו, אך החליט שלא להסתיר את השינוי במראהו ולהמשיך בחייו כרגיל. בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב־103fm הוא סיפר על הרגע שבו גילה את השיתוק, על החשש הראשוני מפני בעיה רפואית חמורה ועל ההחלטה לשתף את הציבור במצבו, למרות החשיפה האישית הכרוכה בכך.

גלעד סיפר כי הכול החל בכאבי ראש חזקים שנמשכו כמה ימים, מבלי שידע מה מקורם. "היו לי כמה ימים של כאבי ראש שממש מפצלחים את המוח. לא ידעתי מה זה יכול להיות. חשבתי גידול רב מערכתי מפושט", שחזר. השינוי המשמעותי התגלה דווקא במהלך פעולה שגרתית של צחצוח שיניים, כאשר הבחין שאחד מצדי פניו אינו מתפקד.

"קמתי בבוקר, הסתכלתי במראה כמו אדם שמצחצח שיניים, וראיתי שזה אותו פרצוף ותיק שאני מכיר, אבל בשינוי. צד אחד לא עבד", סיפר. לדבריו, רק כשניסה לשטוף את פיו הבין עד כמה נפגע תפקוד שרירי הפנים. "כשאני מנסה לירוק את מי השטיפה של משחת השיניים, אני משפריץ על עצמי כי חצי פנים משותקות. אני לא מבין כלום - זה מלחיץ".

למרות הבהלה הראשונית, גלעד סיפר כי בחר להתמקד בבירור רפואי ולא לשקוע בחרדה. הוא התקשר לרופא, שהורה לו להגיע מיד למוקד חירום. לאחר שנשללה האפשרות של שבץ מוחי, אובחן עם תסמונת בל והחל לקבל טיפול תרופתי, שכלל בין היתר סטרואידים.

"אני אדם לומד, חרדות זה לא חלק מהפלטה הרגשית שלי", הסביר. "קודם כול לומד, בודק. מתקשר לרופא, והוא אומר לי לנסוע מיד למוקד חירום. שללו שבץ מוחי, נתנו לי את האבחנה ומיד את הפרוטוקול שצריך לקבל".

את השפעת הטיפול בסטרואידים תיאר גלעד בהומור. לדבריו, לצד הטיפול הרפואי הוא חווה תחושת אנרגיה מוגברת ומצב רוח מרומם. "זה נותן לך כוח של בן אדם על. גם מצב רוח טיפה אולי אפילו טוב מדי, וגם כוח פיזי מטורף", אמר, והוסיף בחיוך: "הייתי במכון כושר והזזתי את כל המכשירים בו זמנית. זה כיף אדיר".

אחת ההחלטות המשמעותיות שקיבל הייתה לחשוף את מצבו בפני הציבור, במקום להיעלם מהמסך ולהמתין לשיפור במראה פניו. גלעד הסביר כי אינו מעוניין להשקיע מאמצים בהסתרה או בניהול תדמית שאינה משקפת את מציאות חייו. "אני כבר החלטתי שאין לי הסתרות, ועבודת תדמית מצוחצחת היא לא חלק ממה שאני עושה", אמר. "אני הולך על האמת הפשוטה. אין לי כוח להיכנס למאורה לחודש עד שזה יעבור. במקום שזה ינהל אותי, אני אנהל את זה באופן הכי טוב שאני יכול".

לדבריו, החשיפה עוררה תגובות רבות מצד הציבור. הוא סיפר כי קיבל אלפי הודעות מאנשים שהתמודדו בעצמם עם התסמונת או הכירו בני משפחה שחוו אותה, לצד תגובות של מי שהעריכו את נכונותו לדבר בגלוי על שינוי חיצוני שאנשים רבים מעדיפים להסתיר. "רוב האנשים מספרים לי שגם להם היה או לסבא שלהם היה, ומה הציל אותו", אמר, והוסיף כי רבים שמחו על כך שהוא הופך את "הפרטי והמכוער לציבורי ומקובל".

בהתייחסו לאופן שבו הוא מתמודד עם השינוי במראהו, קשר גלעד את הדברים לתפיסת העולם האישית שלו וללימודים הרוחניים שבהם הוא עוסק. לדבריו, היכולת לקבל את עצמך גם במצבים לא צפויים היא תנאי לקבלת הזולת ולהתמודדות עם החיים. "לקבל את עצמך כמו שאתה זה הדבר הכי חשוב. אם אתה מקבל את עצמך, אתה יכול לקבל את הזולת ואת החיים כמו שהם", הסביר.

גלעד הביע תקווה שיחלים לחלוטין, אך הבהיר כי הוא מנסה להשלים גם עם האפשרות שהשינוי במראהו יימשך. "רוב הסיכויים שאני אצא מזה לגמרי, וגם אם לא, גם אם אהיה עקום, אשתדל להישאר עם לב ישר ולנצח עם זה", אמר.

לקראת סיום הריאיון הרחיב גלעד את הדברים גם למצב הציבורי בישראל. הוא הציע לאמץ בשיח הפוליטי את אותה נכונות לוותר על האחיזה במצב הקודם ולהתמקד באפשרויות הקיימות בהווה. "כמו שאני שומט את האחיזה שיש לי במראה שלי, כולנו צריכים גם לשמוט את האחיזות שלנו בשדה הפוליטי", אמר. "לשמוט את מי אמר מה, מה הבטיחו ומה רצינו. לראות מה אפשרי ומה צריך לעשות עכשיו כדי להתקדם, ולא להיות ברגע הקודם ולהתאבל עליו. זה לא מקדם אותנו לשום מקום".