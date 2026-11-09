11 בני אדם, בהם ילדים ופעוטות, חשו ברע במהלך הלילה שבין ראשון לשני, לאחר שהשתתפו בחתונה שנערכה בביתר עילית. המשתתפים החלו לסבול מתסמינים חריפים לאחר ששבו לבתיהם, ובעקבות הדמיון בין התלונות התעורר חשד להרעלת מזון.

שבעה ילדים פונו לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים לקבלת טיפול רפואי.

במהלך החתונה הוגשו למשתתפים מאכלים שהוכנו בבתים פרטיים והובאו לאולם האירועים. לאחר סיום האירוע וחזרת האורחים לבתיהם החלו כמה מהם לסבול מהקאות, משלשולים ומכאבי בטן עזים. בין הנפגעים שישה בני משפחה המתגוררים במודיעין עילית וחמישה נוספים מבית שמש.

בסביבות השעה 02:30 לפנות בוקר הוזעקו צוותי מגן דוד אדום לבתיהם של הנפגעים בבית שמש, בעקבות הדיווחים על התסמינים שהתפתחו לאחר החתונה.

גורם המעורה בפרטי האירוע מסר כי לצד כאבי הבטן סבלו הנפגעים גם מחולשה קיצונית ומכאבי ראש. החובשים שהגיעו לבתי המשפחות ביצעו בדיקות רפואיות ראשוניות כדי להעריך את מצבם.

בבית החולים שערי צדק מטופלים שלושה מהילדים שפונו בעקבות האירוע. על פי המידע שנמסר, הם צפויים להשתחרר מבית החולים בהמשך היום.