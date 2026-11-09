הכל התחיל לפני כחצי שנה - יפתח ואפרת קווין, יחד עם קבוצת צעירים חדורי מטרה, קיבלו החלטה אמיצה: לעלות לקרקע בלב שטח B שבוואדי זרקא, ולהקים את גבעת "אור בנימין".

הגבעה, שנקראת על שמו של סמ"ר בנימין מאיר ארלי הי"ד שנפל בקרבות בעזה, הפכה לנקודת אור בתוך מרחב עצום שהופקר לחלוטין.

"הוואדי פה הוא שמורת טבע מדהימה שיש בה קרוב למאה נביעות שנובעות כל השנה", מספרים התושבים במקום. אולם, מאז הסכמי אוסלו, המציאות בשטח הייתה עגומה. יהודים שניסו להתקרב לאזור ספגו התקפות חוזרות ונשנות מצד הערבים מהכפרים באזור, והמקום ננטש מנוכחות יהודית.

בואו להיות שותפים בהקמת גבעת אור בנימין ובהחזרת הנוכחות היהודית לוואדי זרקא>>>

"בזמן שלא היינו פה, הערבים פשוט השתלטו על המרחב, בנו בתים ממש על גבי הנביעות, שאבו את המים לצרכים אישיים והותירו את שאר המעיינות ריקים ומלאים בפסולת", מספר יפתח על המציאות בואדי זרקא עד לפני מספר חודשים.

עם עלייתם לקרקע, החלו תושבי הגבעה בעבודת כפיים מאומצת לשיפוץ המעיינות. המאבק על הארץ לא איחר לבוא: שבועות ספורים לאחר תחילת השיפוצים, התגנבו ערבים למקום והשליכו חזיר בר מת לתוך המים במטרה לחבל במאמצים. אך את הרוח של אנשי "אור בנימין" אי אפשר לשבור.

לבסוף, העבודה הקשה השתלמה. המעיינות נוקו ושופצו, ובחופש הגדול ובחגי תשרי האחרונים הפך המקום לפנינה תיירותית. אלפי מטיילים יהודים מכל רחבי הארץ פקדו את האזור, טבלו במעיינות ונהנו מאוצרות הטבע של ואדי זרקא - מראה שהיה נחשב לדמיוני אך לפני חודשים ספורים.

אוצרות הטבע של ואדי זרקא צילום: קרן הגבעות

לצד שיקום המעיינות, הנוכחות הרציפה בשטח משנה את כללי המשחק. עדר צאן שיוצא למרעה מדי יום משגיח על האדמות, והתחושה הביטחונית של המטיילים והנוסעים על הציר בין נווה צוף לנחליאל עלתה פלאים. "מנקודה מסוכנת שפחדו להתקרב אליה, המרחב פה עבר שינוי מדהים, ממש מקצה לקצה", מעידים תושבי הגבעה.

אך מאחורי הפסטורליה של המעיינות והטבע, מסתתרת מציאות יומיומית קשוחה של מסירות נפש. החיים באור בנימין אינם פשוטים כלל. אין במקום תשתיות מים או חשמל. התושבים והעדר נשענים על עוקב מים אחד בלבד שמספק את צורכי כל הגבעה. אין מקלחות, אין מכונות כביסה, ואפילו פעולה פשוטה כמו הכנת מטרנה לתינוקת בשבת נעשית בעזרת מים חמים מתרמוס שהולכים ומתקררים.

הגישה לגבעה אפשרית רק באמצעות רכבי 4X4 שקורסים ומתפרקים תחת עומס הדרך הקשה אחת לכמה שבועות. בנוסף להתמודדות עם כוחות הטבע, מתמודדים התושבים עם התנכלויות גם מצד מערכת הביטחון: פינויים, הרס מבנים, החרמות ציוד, ניסיונות להחרים את העדר ואף מעצרים.

"למרות הכל, אנחנו לא נשברים", מכריזה אפרת. "החזון שלנו, תושבי הגבעה הוא להצליח ולהביא לפה משפחות נוספות, לקלוט עוד זוגות צעירים ולהקים יישוב של ממש עם תשתיות ראויות שיהיה נגיש לכולם."

כדי לבסס את האחיזה היהודית האסטרטגית בוואדי זרקא, התושבים זקוקים לגב ציבורי איתן. הפיכת המקום ליישוב קבע נגיש עם תשתיות חשמל ומים, דורשת משאבים רבים. "מי שעדיין לא היה פה חייב להגיע", אומר יפתח. "כל מי שמגיע לפה, נהנה מהטבע המדהים ורואה את השינוי בשטח מבין עד כמה מדובר במהלך היסטורי. כדי שנוכל להמשיך בכל הכוח ולבסס נוכחות יהודית קבועה בלב הארץ, אנחנו צריכים אתכם איתנו. בואו להיות שותפים שלנו. תנו לנו יד, תהיו איתנו ויחד נמשיך להאיר את בנימין."

בואו להיות שותפים בהקמת גבעת אור בנימין ובהחזרת הנוכחות היהודית לוואדי זרקא>>>