הרב שלמה גרוס ז"ל, ששימש במשך שנים כר"מ בישיבת בני עקיבא נחלים והיה אהוב על תלמידיו ועמיתיו, הלך לעולמו.

הרב שמואל לורנץ, ראש ישיבת נחלים, סיפר לערוץ 7 על דמותו של הרב גרוס ועל השנים שבהן לימד בישיבה.

"הוא היה אדם נעים מאוד, סימפטי ואהוב מאוד על כולנו", סיפר הרב לורנץ. "התלמידים אהבו אותו מאוד. הוא היה אדם ברמה גבוהה מאוד".

לדבריו, הרב גרוס עסק במקביל גם בעסקים, ולא נזקק לעבודת ההוראה לצורך פרנסתו. למרות זאת, בחר להקדיש שנים רבות מחייו לחינוך תלמידים בישיבה.

הרב לורנץ ציין כי הרב גרוס סיים את עבודתו בישיבה לפני כ-17-18 שנים, לאחר תקופת הוראה שנמשכה כעשרים שנה. "אהבנו אותו מאוד", הוסיף, וסיפר כי הרב גרוס בחר בשעתו לפנות את מקומו לדור הצעיר של הר"מים.

הלווייתו תתקיים היום (שני), בשעה 15:00 בבית העלמין סגולה בפתח תקווה.