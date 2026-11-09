הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, יוצא בקריאה לרבני ישראל להגביר את מעורבותם בזיהוי מצוקה נפשית ובמניעת אובדנות, ולעודד אנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים לפנות לקבלת סיוע מקצועי.

במכתב מיוחד שפרסם לקראת שבוע המודעות למניעת אובדנות, הדגיש הרב את האחריות המוטלת על מנהיגי הקהילות ואת החשיבות שברכישת כלים מעשיים לזיהוי סימני מצוקה.

המכתב נשלח בעקבות פגישה שקיים הרב הראשי עם אנשי התוכנית הלאומית למניעת אובדנות במשרד הבריאות ועם אנשי היחידה למניעת אובדנות במגזר החרדי. במהלך המפגש הוצגה בפניו הפעילות בתחום מניעת האובדנות והצורך בחיזוק שיתוף הפעולה בין גורמי המקצוע לבין רבנים ומנהיגי קהילות.

בפנייתו לרבנים התייחס הרב יוסף לתפקידם המרכזי בחייהם של בני הקהילות וליכולת שלהם לסייע לאנשים המתמודדים עם מצוקה נפשית. לדבריו, דווקא משום שרבים פונים לרבנים בשאלות אישיות ובקשיים שונים, חשוב שיהיו בידיהם הכלים לזהות מצבים המחייבים התערבות מקצועית.

במכתבו הדגיש הרב כי התמודדות עם מצוקה נפשית מחייבת התייחסות רצינית ורגישה, וכי אין להסתפק במענה שאינו מתאים לחומרת המצב. הוא קרא לרבנים להיות קשובים לפונים אליהם ולסייע להם להגיע לגורמי טיפול מתאימים בעת הצורך.

הרב הראשי התייחס גם לחשיבות ההשתתפות בהכשרות מקצועיות המיועדות לרבנים. הכשרות אלה נועדו להעניק ידע וכלים לזיהוי סימני מצוקה, להבנת מצבים שבהם נדרשת עזרה ולהכוונת הפונים לגורמי בריאות הנפש.

במכתב ציין הרב יוסף את חשיבות פעילותם של אנשי המקצוע העוסקים במניעת אובדנות, והדגיש את הצורך בשיתוף פעולה עמם. לדבריו, השילוב בין הקשר האישי של הרבנים עם בני הקהילה לבין הידע המקצועי של גורמי הטיפול יכול לסייע במתן מענה לאנשים הנמצאים במצוקה.

עוד עולה מדבריו כי אין לראות בפנייה לקבלת סיוע נפשי דבר שיש להימנע ממנו או להתבייש בו. הרב ביקש לעודד גישה שתאפשר לאנשים הזקוקים לעזרה לפנות לטיפול, מתוך הכרה בחשיבות השמירה על החיים ועל הבריאות.

פנייתו של הרב הראשי מתמקדת גם באחריותם של רבני הקהילות שלא להתעלם מסימני אזהרה. הוא מבקש מהם לגלות ערנות למצוקותיהם של אנשים בסביבתם, להקשיב לפניות המגיעות אליהם ולהיעזר באנשי מקצוע כאשר עולה צורך בכך.