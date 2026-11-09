רועי פולקמן: ממוקד בכנסת, את המו"מ אני משאיר לקודקודים

רועי פולקמן (ישר) יושבע מחר בפעם השלישית לחבר כנסת אחרי הפסקה של שמונה שנים ובמקביל יכהן בתפקיד הכי משמעותי בימים אלה במשכן הכנסת - יו"ר הוועדה המסדרת.

בראיון לערוץ 7 מדגיש פולקמן כי הוא משתדל לשמור על אופטימיות - למרות המודעות לעימותים הצפויים בכנסת.

"אני בא עם אנרגיות טובות ומייחל שלא נתעסק רק בפוליטיקה. אני ממוקד בעשייה בכנסת, שהח"כים ייקלטו כאן ותהיה סיעה הכי מקצוענית. אינני עוסק במשא ומתן הקואליציוני ומשאיר את זה לקודקודים - יש מספיק דבר לעשות בכנסת", אומר פולקמן.

לדבריו "אני בא ממקום של להגיע להסכמות ולא לריב. ברור שיש לנו רוב מוצק בכנסת ואנחנו רוצים לעבוד".

פולקמן מספק גם טיפ לחברי הכנסת החדשים. "צריך להיות סבלניים כי זה מקום שלוקח זמן להכיר אותו. כדאי מאוד להתמקד בפרקטיקה ומה בסוף ירגיש האזרח בקצה. עשינו מספיק סרטונים לטיק טוק בקמפיין ועכשיו צריך להגיע לאזרח".