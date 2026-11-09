צה"ל הודיע היום (שני) באופן רשמי על הקמת שני גדודים חדשים בחטיבות גולני והנח"ל, שיתמחו בהפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בשדה הקרב.

הגדודים החדשים, שיוגדרו כגדודי "חשיפה-תקיפה", יעסקו בין היתר בהפעלת רחפנים, מערכות רובוטיות, אמצעי תצפית וטילים מדויקים, כחלק מהתאמת מבנה הכוחות לצרכים המבצעיים של צה"ל.

על פי הודעת הצבא, הגדודים החדשים נועדו לשפר את היכולות המבצעיות של חטיבות החי"ר באמצעות שילוב אמצעים המאפשרים איתור מטרות ותקיפתן באופן מדויק.

בחטיבת גולני יוקם גדוד 11, שיצטרף למערך הגדודים הקיים בחטיבה, הכולל את גדודים 12, 13 ו-51 ואת סיירת גולני.

במקביל, בחטיבת הנח"ל יוקם גדוד 935, שיפעל לצד גדודים 931, 932 ו-50, וכן לצד גדוד 934, סיירת הנח"ל.

ההתמחות של שני הגדודים תתמקד בשימוש במגוון אמצעים טכנולוגיים, המשלבים יכולות תצפית ואיסוף מידע עם אמצעי תקיפה מדויקים. בין המערכות שיפעילו הלוחמים נכללים רחפנים ומערכות רובוטיות, לצד אמצעי תצפית וטילים מדויקים.

בצה"ל מסבירים כי הקמת הגדודים היא חלק מהמאמץ להתאים את הכוחות הלוחמים לאופי הפעילות המבצעית ולשינויים בצורכי הצבא.

בהודעת צה"ל נמסר כי המהלך נועד "למצות בצורה מיטבית את כוח האדם הלוחם בצה"ל ולהתאים אותו לצרכים המבצעיים המשתנים".