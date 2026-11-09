עשור לאחר פטירתו של הרב שאר ישוב הכהן זצ"ל, רבה הראשי של חיפה ובנו של הרב דוד כהן, "הרב הנזיר", רואה אור ספר חדש מתורתו: "תורת שי - אורות בפרשת השבוע מתורת ארץ ישראל".

הספר מאגד חידושים, דרשות ורעיונות על פרשיות השבוע, המשקפים את עולמו התורני של הרב ואת אהבתו הגדולה לתורה, לעם ישראל ולארץ ישראל.

בהקדמה לספר מתאר העורך, הרב ידידיה הכהן ממכון "נזר דוד", את הגעגוע לדמותו של הרב: "מאז פטירתו, אנו חשים בחסרון קולו המאחד של הרב שאר ישוב כהן זצ"ל, שהיה כל ימיו דבק במידותיו של אהרן 'אוהב את הבריות ומקרבן לתורה'. אנו מלאים געגועים להגותו הספוגה באהבת ארץ ישראל לכל חלקיה, אהבת עם ישראל לכל גווניו, ואהבת התורה הרחבה והעמוקה".

הרב הכהן מביא מדברים שסיפר הרב שאר ישוב בשם מרן הראי"ה קוק על הפסוק "שימני כחותם על לבך": "דרכו של חותם, שכאשר הוא מונח לא רואים אותו. אולם כאשר מרימים אותו, אז מגלים אותו". כך גם הצדיק, שרישומו מתגלה לאחר הסתלקותו: "ככל שהוא יותר מתרחק מאתנו, אנחנו רואים אותו יותר".

לדברי העורך, הרב שאר ישוב הקפיד לחבר בין אירועי השעה לפרשת השבוע. "פעמים מספר שמעתי מפיו את הביטוי 'אין דרשת רב ללא התייחסות לפרשת שבוע'", הוא מספר.

לפני כשלוש וחצי שנים התכנסו בני משפחת הרב, הנהלת מוסדות "אריאל" ומכון "נזר דוד", במטרה להנגיש לציבור את תורתו. במשך חודשים נאספו דברי תורה מתוך כתבי יד, הקלטות ישנות, עלוני שבת ומקורות ספרותיים שונים. התוכנית הייתה לפרסם מדי שבוע דבר תורה לקראת שבת, החל מפרשת בראשית תשפ"ד.

אלא שאז פרצה מלחמת חרבות ברזל. הרב ידידיה הכהן, המשמש גם כרב צבאי וכקצין מטה, הוקפץ בשמחת תורה לחמ"ל הרבנות הצבאית במחנה שורה, שאליו הובאו חללי מתקפת הטרור. למרות המציאות הקשה, הוחלט שלא לדחות את הפרויקט. "לא תיארנו לעצמנו, שהקובץ הראשון יצא תוך כדי המלחמה הקשה", כתב העורך בדברים שליוו את הפרסום הראשון.

דווקא אז קיבלו דבריו של הרב שאר ישוב משמעות מיוחדת. בפרסום הראשון הובאו זיכרונותיו מנפילתו בשבי הירדני לאחר הקרבות ברובע היהודי במלחמת העצמאות. מול להבות הרובע החרב תיאר הרב את תחושותיו: "עמוק בלב הייתה ידיעה ברורה, למעלה מכל היגיון, שאין זה הסוף", והוסיף כי "שחר הגאולה החל מפציע". באותם רגעים לחש לחבר פצוע: "ביום שחרב בית-המקדש - נולד משיח".

גם במהלך ההכנות לתמרון הקרקעי בעזה נמשכה עבודת העריכה. "כך, בתקופת המילואים, בין המשמרות ובזמנים שאינם מן היום ואינם מן הלילה, המשכנו לערוך את דברי התורה", מספר הרב הכהן.

באחד המאמרים שנערכו באותם ימים הסביר הרב שאר ישוב את ברכת יעקב לאפרים ולמנשה ואת תפקידם של בני יוסף במאבק על ארץ ישראל: "בידיו של יוסף מופקד לדורות המאבק על ארץ ישראל". הרב הוסיף כי משיח בן יוסף יהיה "לוחם, כובש ומיישב", ואילו משיח בן דוד יפעל להקמת מלכות של תיקון עולם.

את ההקדמה בחר הרב הכהן לסיים בתפילה לשלום מתוך דברי הרב שאר ישוב, המביא את משנת אביו, הרב הנזיר: "כל מלחמה תחילתה השלום, וסופה השלום. המלחמה היא למען השלום, מלחמת השלום".