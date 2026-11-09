הרב יוני לביא, שעיבד לעברית מדוברת את סיפורי ספר בראשית במסגרת הספר החדש "בראשית - הסיפור המצויר", מספר בשיחה עם ערוץ 7 על העבודה המיוחדת ועל הרצון לקרב את סיפורי התורה לקוראים בני זמננו.

"עברית התנ"ך והעברית שאנחנו מדברים היום הן לא בדיוק אותה שפה", מסביר הרב לביא. "אלפי שנים עברו, ובדרך השתנו מילים וביטויים. המטרה שלי הייתה לקרב את סיפורי התורה לקורא של ימינו, בלי לשנות את הפסוקים עצמם, אלא לעזור להבין אותם בצורה פשוטה וחיה יותר".

כדוגמה הוא מביא את אחד הפסוקים המוכרים ביותר בתורה, המתאר את ראשית הבריאה: "כולנו מכירים את הפסוק 'והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום', אבל לא בטוח שאנחנו מבינים בדיוק מה הוא מתאר. בעיבוד כתבתי: 'הארץ הייתה שוממה וריקה... וחשכה עמוקה עטפה את המצולות'. כך אפשר ממש לדמיין את התמונה".

לדבריו, העבודה על העיבוד הלשוני הפכה גם למסע אישי של גילוי מחודש. "גם אני הופתעתי לגלות במהלך העבודה כמה דברים חדשים אפשר למצוא בפסוקים שקראתי כבר אינספור פעמים. דווקא הניסיון להסביר אותם בשפה פשוטה גרם לי להתעמק בהם עוד יותר".

אחד האתגרים המרכזיים בעבודה, מספר הרב לביא, היה הצורך לשמור על המשמעות העמוקה של הפסוקים, גם כאשר הם מנוסחים בשפה פשוטה ונגישה יותר. "כמובן, כל תרגום הוא גם סוג של פירוש", הוא אומר. "למשל, כשהתורה אומרת 'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו', צריך לחשוב איך להסביר את הדברים לקורא בן זמננו, בלי ליצור רושם מוטעה שלקב"ה יש גוף או דמות".

לדבריו, הפתרון היה להדגיש את ייחודו של האדם: "בחרתי להדגיש את התכונות המיוחדות של האדם, ובעיקר את היכולת שלו לחשוב ולהבין. העבודה הזו דרשה לא רק למצוא את המילים המתאימות, אלא גם לחשוב על המשמעות שלהן".

ייחודו של הספר החדש, שיצא לאור בהוצאת קורן, הוא בשילוב בין שלושה מרכיבים: פסוקי התורה המקוריים, עיבוד לעברית מדוברת ואיורים צבעוניים ומפורטים המלווים את הסיפורים.

"האיורים הם לא רק קישוט", מדגיש הרב לביא. "הושקעה בהם מחשבה רבה כדי לספר את הסיפור בצורה חזותית, תוך נאמנות לפסוקים ושילוב רעיונות של חז"ל והמפרשים. לפעמים איור אחד מצליח להסביר משהו שהיה צריך הרבה מילים כדי לתאר".

השילוב הזה, לדבריו, מאפשר לספר לפנות לקהל רחב במיוחד. "ילד קטן יכול ליהנות מהסיפור ומהציורים, ונער או מבוגר יכולים לגלות בהם פרטים ורעיונות עמוקים יותר. אפשר לקרוא את אותו עמוד בגילאים שונים ולגלות בו בכל פעם משהו חדש".

לצד ההנגשה הלשונית והחוויה החזותית, הרב לביא מקווה שהספר יעורר אצל הקוראים רצון לשוב אל המקור ולהעמיק בלימוד התורה. "התקווה שלי היא שהספר יעזור לילדים, להורים וגם למבוגרים להתחבר מחדש לסיפורי התורה", הוא מסכם. "אני רוצה שמי שיפתח אותו ייהנה מהקריאה, יסתקרן, ואולי גם יחזור לפסוקים המקוריים ויגלה בהם דברים שלא שם לב אליהם קודם".

"הרי זה אחד הדברים היפים בתורה", מוסיף הרב לביא, "גם סיפורים שאנחנו מכירים מילדות יכולים פתאום להיראות לנו באור חדש".