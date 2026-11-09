לפני כשנתיים וחצי נפטר אביהו ז"ל בפתאומיות, והותיר אחריו את אשתו דקלה ואת תשעת ילדיהם. מאז מנסה דקלה להחזיק את המשפחה לבדה, אך החובות שנותרו אחרי פטירת בעלה הלכו והכבידו, וכיום הם מגיעים לכמיליון שקלים. המשפחה עלולה לאבד גם את ביתה.

אביהו היה קבלן בניין, ומכריו מתארים אותו כאיש חסד שהושיט יד לכל מי שנזקק לעזרה, גם בתקופות הקשות ביותר. עם מותו איבדה המשפחה לא רק אב ובעל, אלא גם את מי שדאג לפרנסתה.

במשך יותר משנתיים דקלה מגדלת את הילדים ומנסה להתמודד עם החובות, אך לדברי מארגני הקמפיין היא כבר לא מסוגלת לשאת את המשא לבדה. המשפחה ניצבת כעת בפני סכנה של הליכי הוצאה לפועל.

על רקע המצב פתחו מכריה קמפיין התרמה בפלטפורמת צ'רידי, שמטרתו לסייע בפירעון החובות ולהעניק לדקלה ולילדיה הזדמנות לחיים יציבים יותר. עד כה גויסו בקמפיין יותר מ-110 אלף שקלים מכ-700 תורמים.

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הרב יגאל כהן הצטרף לקריאה וקרא לציבור לסייע למשפחה. "אנחנו לא יכולים להחזיר לילדים את אבא שלהם, אבל אנחנו יכולים לעזור להציל את עתידם הכלכלי", נכתב בדף הקמפיין.

"אביהו היה תמיד שם בשביל אחרים", כותבים מארגני הקמפיין. "היום תורנו להיות שם בשביל המשפחה שלו".

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