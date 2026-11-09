הטיפים של יו"ר הכנסת לח"כים החדשים

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שוחח עם חברי הכנסת החדשים במסגרת יום הלימודים שנערך להם במשכן וסיפק להם מספר טיפים לעבודתם.

"אל תוותרו על התחביבים שלכם והדברים שאתם אוהבים לעשות מחוץ לחיים הפרלמנטרים. זה גם לטובתכם וגם לטובת הציבור שיכירו אתכם לא רק מבעד למרקע ולסיסמאות אלא שתהיה היכרות גם עם האדם עצמו", ביקש אוחנה.

הוא הוסיף כי "95% מהעשייה בכנסת לא גלויה לעיני הציבור וזה מצער מאוד. מה שמגיע לעיניים הציבוריות ומוציא שם לא טוב לעשייה אלו חמשת האחוזים של הפרובוקציה והצעקות. זה לא היום-יום שלנו. יש תמיד ויכוחים והשקפות עולם שונות - אבל יש הרבה מאוד רגעים אחרים".

יו"ר הכנסת ממליץ לח"כים החדשים: התקדמות והתמקצעות

אוחנה המליץ למחוקקים החדשים להתמקצע בעבודתם כמה שיותר. "ברווז יודע גם לרוץ, גם לשחות וגם לעוף, אבל את כל אלה הוא עושה די גרוע. תתמקדו, זו ההמלצה שלי אליכם. יש מגוון רחב של תחומים, כל אחד יבחר נושא או שניים הקרובים לליבו, יתמקצע הם, ויעשה בהם הכי טוב שאפשר".