השעון כבר מתקתק. ביום רביעי הקרוב, ראש חודש כסלו (11.11), תיסגר הגרלת הבונוס הראשונה של הגרלת החלומות על 15,000 דולר במזומן.

מי שירכוש כרטיס עד אז נכנס אליה, ובנוסף להגרלה הגדולה על דירה בשווי 1.3 מיליון דולר בירושלים. מי שירכוש אחר כך, כבר לא.

וכל כרטיס הוא גם צדקה: ספרי תורה לבסיסי צה"ל, אמבולנס ממוגן ירי לשדרות, כוללים וחבילות מזון לשבת למשפחות נזקקות.

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כרטיס עולה 660 ש"ח, ובמבצע הנוכחי כל הזמנה מוכפלת: קונים כרטיס ומקבלים עוד אחד במתנה. כך, כבר בהזמנה הראשונה, יש לכם שני כרטיסים בהגרלת הבונוס ושניים בהגרלה על הדירה.

הדירה נמצאת בפרויקט "לב העיר" בגבעת מרדכי בירושלים: חדשה מקבלן, עם מרפסת גדולה, חניה ומחסן. זוכה שלא מעוניין בדירה יכול לבחור במקומה 700 אלף דולר במזומן.

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מאז 2018 העניקה הגרלת החלומות שמונה דירות בירושלים לשמונה משפחות, וכל זוכה מופיע באתר בשמו המלא ובתמונתו. "מישהו אחר יקבל דירה בירושלים, והכסף שלי הלך לדברים טובים. אני לא מפסיד מזה כלום", אומר שוקי מאלעד, שרוכש כרטיס בכל שנה.

אז אל תחכו לרגע האחרון. ביום רביעי הבונוס נסגר.

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