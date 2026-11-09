הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע, התייחס בשיחה עם ערוץ 7 להשבעתם הצפויה של שני בוגרי הישיבה, אלישע מדן ויאיא פינק, כחברי כנסת, ובירך את השניים לקראת כניסתם לתפקיד.

"שני בוגרים שלנו, בוגרים יקרים כמובן. לכל אחד יש את הדעות שלו. הם כבר הרבה שנים מחוץ לישיבה, וכל אחד פרש לדרכו שלו", אמר הרב גלעד.

הוא ביקש להבהיר כי אין לראות בדרכם הפוליטית של השניים ביטוי לעמדתה של הישיבה. "אין זה מבטא את רוח הישיבה, לא זה ולא זה. מה שכן מבטא את רוח הישיבה הוא שאנחנו בהחלט מגדלים אנשים טובים, יראי שמיים, שרוצים לתרום לעם ישראל, כל אחד על פי ההבנה שלו. אין פה שום הזדהות, לא עם דרך זו ולא עם דרך זו".

הרב גלעד הסביר כי תפיסה זו באה לידי ביטוי גם בהתנהלות הישיבה בתקופת הבחירות. "גם לפני הבחירות, כשהזמנו פוליטיקאים, זה היה רק בהפסקות הצהריים, מפני ביטול תורה. הזמנו שניים מגוש זה ושניים מגוש זה, כדי שהתלמידים ישמעו וכל אחד יחליט על פי דרכו. זו דרכנו החינוכית", סיפר.

לסיום שב הרב גלעד ובירך את שני הבוגרים, תוך הדגשת המשותף ביניהם למרות ההבדלים בהשקפותיהם. "שניהם אנשים שונים האחד מהשני ויקרים לליבנו, שכל אחד מהם רוצה לעשות לטובת עם ישראל ולקדש שם שמיים ברבים, כל אחד בדרכו", אמר.