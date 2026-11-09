שר הבריאות חיים כץ הודיע היום (שני) כי פרופ' יצחק קרייס, מנהל המרכז הרפואי שיבא בתל השומר, נענה לבקשתו לקבל עליו באופן זמני את תפקיד מנכ"ל משרד הבריאות.

קרייס צפוי להיכנס לתפקיד בסוף החודש, עם סיום כהונתו של המנכ"ל הנוכחי משה בר סימן טוב, וימשיך במקביל לנהל את המרכז הרפואי שיבא.

ההחלטה התקבלה בעקבות הודעת הפרישה של בר סימן טוב, שנמסרה לשר הבריאות בשבוע שעבר, לאחר תשע שנות כהונה בשתי קדנציות נפרדות.

השר כץ אמר כי "ישנה חשיבות מיוחדת להבטחת הרציפות התפקודית והיציבות הניהולית במשרד הבריאות".

קרייס, תת-אלוף במילואים, שימש בעבר כקצין הרפואה הראשי של צה"ל. לאחר שירותו הצבאי מונה למנהל המרכז הרפואי שיבא, תפקיד שבו הוא מכהן זה כעשור. מינויו יהיה זמני, והוא לא יעזוב את תפקידו הנוכחי בשיבא, אלא ימלא את שני התפקידים במקביל.