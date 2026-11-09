יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, מותח ביקורת חריפה על גוש מתנגדי נתניהו בעקבות ניסיונותיו לגייס את תמיכת המפלגות החרדיות להקמת ממשלה.

פייגלין התייחס בראיון ל-103FM לפער בין הדרישות שהשמיעו גורמים בגוש השינוי בנושא גיוס בני הישיבות לבין נכונותם הנוכחית לבחון שיתוף פעולה קואליציוני עם המפלגות החרדיות. "ממש לא מפתיע אותי הפליפ-פלופ הזה של השמאל".

לדבריו, לאורך השנים האחרונות, הוא שב והזהיר מפני מה שתיאר כחוסר כנות במאבק לגיוס חרדים, וטען כי הסוגיה שימשה לקידום מטרות פוליטיות. "התרעתי שזה פשוט בלוף", אמר.

פייגלין קשר בין המאבק הפוליטי שהתנהל בישראל בשנת 2023 לבין הדרישה להרחבת הגיוס לצה"ל. לטענתו, אותם גורמים שקידמו את המאבק נגד הממשלה באותה תקופה אינם יכולים להציג כעת את הדרישה לגיוס חרדים כביטוי לדאגה לצורכי הצבא.

"לא מסובך היה להבין שהחבר'ה האלו שביקשו ב-2023 לפרק את הצבא לא בדיוק פטריוטים גדולים שפתאום חסרים להם חיילים והם רוצים לגייס את האחרון שבהם. לא הפטריוטיות הובילה ליצירת האג'נדה של חרדים עכשיו - אלא הרצון לפרק את הממשלה", הדגיש.