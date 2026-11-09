השחקן אביב אלוש פרסם היום (שני) מתקפה חריפה נגד חבר הכנסת איימן עודה מסיעת חד"ש, בעקבות דברים שאמר בפודקאסט שצולם בשטחי הרשות הפלשתינית.

עודה הצהיר כי "סיום הכיבוש הוא עניין של זמן", ואלוש הגיב בפוסט שבו האשים אותו ואת חבריו בתמיכה גלויה בטרור וקרא להרחיקם מהכנסת.

אלוש שיתף קטע מהפודקאסט שבו השתתף עודה, וטען כי הדברים שנאמרו בו אינם מותירים מקום לספק באשר לעמדותיהם של חברי הכנסת שאליהם התייחס. "מילא הם היו אומרים את זה בדלתיים סגורות - אבל הם אומרים לנו את זה בפנים", כתב. "לא צריכים להיות ראש שב"כ או מומחה למזרח התיכון, צריך פשוט לפקוח את העיניים ואת האוזניים ולהבין שכל החבורה הזאת הם תומכי טרור בגלוי".

בהמשך הפוסט החריף אלוש את דבריו וקרא לנקוט צעדים נגד חברי הכנסת שאליהם כיוון את ביקורתו. "במצב מתוקן הם צריכים להיות מגורשים מפה או בכלא - בטח לא לשבת בכנסת ישראל ולקבל משכורת מהכסף שלנו", כתב. מדובר בהאשמות ובקריאות שהשמיע השחקן בפוסט, ולא בקביעות המבוססות על ממצאים שהוצגו בחומר.

אלוש קשר את הביקורת גם למצב הפוליטי ולתוצאות הבחירות לכנסת ה־26, על רקע העלייה במספר המנדטים של המפלגות הערביות, כפי שתואר בדיווח. הוא בחר לצטט פסוק מספר שמות העוסק באזהרה מפני כריתת ברית עם יושבי הארץ: "הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תִּכְרֹת בְּרִית לְיוֹשֵׁב הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה בָּא עָלֶיהָ פֶּן יִהְיֶה לְמוֹקֵשׁ בְּקִרְבְּךָ".

את הפוסט חתם אלוש בשאלה שהפנה לקוראיו, לאחר שהציג את דברי עודה ואת ביקורתו על חברי הכנסת: "מה עוד צריך לקרות כדי שנפקח את העיניים?".