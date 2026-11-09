הישראלים פתחו את הארנקים במהלך מבצעי "שופינג IL": היקף ההוצאות בכרטיסי חיוב בשני ימי הקניות הגיע ל-3.492 מיליארד שקלים, עלייה של 3.2% בהשוואה לאירוע המקביל בשנה שעברה. כך עולה מנתונים שפרסמה היום חברת שבא, המנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב.

אירוע הקניות התקיים בשבוע שעבר, בימים רביעי וחמישי. מנתוני החברה עולה כי לצד העלייה המתונה בהיקף ההוצאות הכולל, בכמה מענפי הצריכה המרכזיים נרשמו שיעורי צמיחה גבוהים משמעותית, במיוחד בתחומי המזון, התיירות והאירוח.

ההשוואה שערכה שבא מתייחסת לימי המבצע המדובר בשנה שעברה, שהתקיימו ב-9 וב-10 בנובמבר 2025. בעוד שהגידול הכולל בהוצאות הסתכם ב-3.2%, בענפים מסוימים נרשמה עלייה דו-ספרתית.

העלייה החדה ביותר מבין הענפים שנבדקו נרשמה בתחום המסעדות, בתי הקפה והמזון המהיר. במהלך שני ימי המבצע הוציאו הישראלים בענף זה 262.661 מיליון שקלים, זינוק של 17.9% בהשוואה לשנה שעברה.

גם בעסקים אחרים בתחום המזון נרשמה פעילות מוגברת. ההוצאות במעדניות, בקצביות, בקונדיטוריות ובמאפיות הגיעו ל-144.442 מיליון שקלים, עלייה של 13.7% לעומת ימי המבצע אשתקד.

ענפי התיירות והנופש הציגו אף הם צמיחה ניכרת. בתחום המלונאות וחדרי האירוח הסתכמו ההוצאות ב-63.791 מיליון שקלים, נתון המשקף עלייה של 14.1% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

בסוכנויות הנסיעות נרשמה עלייה של 10.7%, כאשר היקף ההוצאות הגיע ל-89.869 מיליון שקלים במהלך שני ימי הקניות.

לצד ענפי המזון והתיירות, נתוני שבא מצביעים על עלייה גם בתחומי הקניות המזוהים עם מבצעי ההנחות , ובהם מוצרי חשמל, אלקטרוניקה, אופנה וציוד ספורט.

בחנויות החשמל והאלקטרוניקה הסתכמו ההוצאות ב-244.792 מיליון שקלים, עלייה של 4.6% בהשוואה לשנה שעברה. בענף ההלבשה וההנעלה הוציא הציבור 226.361 מיליון שקלים, גידול של 3.9%.

בתחום הביגוד וציוד הספורט נרשם גידול של 6.2%, והיקף ההוצאות הגיע ל-29.182 מיליון שקלים.

גם בתחום הפארמה נרשמה עלייה בפעילות העסקית. לפי נתוני שבא, הוצאות הישראלים בענף הגיעו ל-114.036 מיליון שקלים במהלך ימי המבצע, עלייה של 5.9% לעומת אשתקד.

בסיכום שני ימי המבצע, הנתונים מצביעים על גידול בהוצאות בכל הענפים המרכזיים שנכללו בפירוט שפרסמה החברה. העליות הבולטות ביותר נרשמו במסעדות ובבתי הקפה, במלונאות, במעדניות ובמאפיות ובסוכנויות הנסיעות.

על פי נתוני שבא, סך העסקאות בכרטיסי חיוב בכלל המשק במהלך 4 ו-5 בנובמבר 2026 הסתכם ב-3.492 מיליארד שקלים, לעומת היקף נמוך ב-3.2% בשנה שעברה.